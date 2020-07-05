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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19

Ученые из 32 стран просят организацию признать, что коронавирус может содержаться в мельчайших частицах и передаваться по воздуху. Это потребует изменения мер предосторожности, которые ВОЗ рекомендует соблюдать
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Более 230 ученых подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом. Они заявляют, что, вопреки мнению ВОЗ, вирус может надолго задерживаться в воздухе, что создает дополнительную опасность для людей. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Под письмом подписалось 239 ученых из 32 стран. Они полагают, что вирус может перемещаться в виде гораздо более мелких частиц, чем было принято думать раньше, что позволяет ему дольше находиться в воздухе и проникать в организм при дыхании.

Однако ВОЗ утверждает, что вирус, попадая в воздух, сразу оседает на горизонтальных поверхностях, так как переносится в достаточно больших и тяжелых каплях, пишет газета. В период пандемии организация акцентировала внимание на мытье рук как основном способе профилактики заболевания, тогда как имеется ограниченное количество доказательств того, что вирус передается через поверхности, отмечает NYT.

Технический руководитель ВОЗ по борьбе с инфекцией Бенедетта Аллегранзи сообщила, что доказательства распространения вируса по воздуху неубедительны.

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Фото: John Locher / AP

«Особенно в последние пару месяцев мы неоднократно заявляли, что считаем передачу по воздуху возможной, но не подкрепленной твердыми или даже ясными доказательствами. На эту тему все еще ведутся дебаты», — цитирует NYT Аллегранзи.

Издание отмечает, что если идея о передаче вируса по воздуху будет принята, это может потребовать изменения мер предосторожности, вводимых из-за вируса. Людям необходимо будет носить маски в помещениях, а врачи должны будут использовать маски с самым сильным фильтром, не пропускающим даже малейшие частицы. В помещении необходимо будет уменьшить циркуляцию воздуха и поставить более мощные фильтры, а также использовать ультрафиолет.

На сайте ВОЗ опубликованы основные меры предосторожности для населения, которые организация считает необходимыми для защиты от коронавируса. Среди них:

  • Регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством
  • Соблюдать дистанцию в общественных местах не менее 1 м
  • По возможности, не трогать руками глаза, нос и рот
  • Соблюдать правила респираторной гигиены, то есть прикрывать нос и рот салфеткой или сгибом локтя при кашле, чихании
  • При повышении температуры, появлении кашля или затруднении дыхания обращаться за медицинской помощью

Рекомендации носить маску в списке нет. Однако, в отдельном разделе, посвященном ношению масок, организация признает, что это средство защиты может способствовать ограничению распространения вирусных инфекций. При этом в ВОЗ отмечают, что первоочередное значение в профилактике передачи коронавируса от человека к человеку имеет соблюдение гигиены рук, дистанции и других мер.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, ВОЗ
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