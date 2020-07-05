Ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19

Ученые из 32 стран просят организацию признать, что коронавирус может содержаться в мельчайших частицах и передаваться по воздуху. Это потребует изменения мер предосторожности, которые ВОЗ рекомендует соблюдать

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Более 230 ученых подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом. Они заявляют, что, вопреки мнению ВОЗ, вирус может надолго задерживаться в воздухе, что создает дополнительную опасность для людей. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Под письмом подписалось 239 ученых из 32 стран. Они полагают, что вирус может перемещаться в виде гораздо более мелких частиц, чем было принято думать раньше, что позволяет ему дольше находиться в воздухе и проникать в организм при дыхании.

Однако ВОЗ утверждает, что вирус, попадая в воздух, сразу оседает на горизонтальных поверхностях, так как переносится в достаточно больших и тяжелых каплях, пишет газета. В период пандемии организация акцентировала внимание на мытье рук как основном способе профилактики заболевания, тогда как имеется ограниченное количество доказательств того, что вирус передается через поверхности, отмечает NYT.

Технический руководитель ВОЗ по борьбе с инфекцией Бенедетта Аллегранзи сообщила, что доказательства распространения вируса по воздуху неубедительны.