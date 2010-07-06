Всемирно известный музыкант М.Плетнев. Биография

В Таиланде арестован всемирно известный пианист и дирижер Михаил Плетнев. Об этом сообщают местные СМИ. Официального заявления об аресте музыканта пока не поступало.

Михаил Плетнев родился в семье музыкантов в 1957г. в Архангельске. Обучался сначала в музыкальной школе-десятилетке при Казанской государственной консерватории, позднее в ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского.

Уже в 16 лет М.Плетнев был удостоен премии на Международном юношеском фортепианном конкурсе в Париже. В 1974г. поступил в Московскую консерваторию, где проучился 5 лет, сначала в классе под руководством профессора Якова Владимировича Флиера, а затем в классе профессора Льва Николаевича Власенко. В 1980г. М.Плетнев дебютировал как дирижер. В 1981г. пианист закончил у Л.Власенко аспирантуру.

В 1977г. М.Плетнев был награжден I премией на Всесоюзном конкурсе пианистов в Ленинграде, а в следующем - получил I премию и золотую медаль VI Международного конкурса имени П.И.Чайковского. После побед на конкурсах у музыканта началась активная концертная деятельность.

М.Плетнев устраивал сольные выступления по всему миру, а также участвовал в концертах вместе со знаменитыми коллективами мира, среди которых филармонические оркестры Берлина, Лондона, Мюнхена, Израиля, Чехии и др.

Музыкант выступал на концертах под управлением таких известных дирижеров современности, как К.Аббадо, К.-М.Джулини, Б.Хайтинк, Л.Маазель, З.Мета, К.Зандерлинг, Л.Слаткин, Н.Ярви, Р.Баршай.

За М.Плетневым закрепилось звание одного из лучших в мире интерпретаторов музыки П.И.Чайковского. Он является основателем Российского национального оркестра и его художественным руководителем.

Среди наград, которых удостоен российский музыкант, - Grammy в 2005г. (за лучшее исполнение камерной музыки), премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства (2001г.), а также орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, врученный за большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и многолетнюю творческую деятельность.

В начале 2006 года артист назначен членом Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. В 2007 году, будучи дирижером-постановщиком, поставил оперу П.И. Чайковского "Пиковая дама" в Государственном академическом Большом театре России.