Глава McDonald’s ответил Роспотребнадзору фразой «спасибо, доктор Попова»

Сеть несет ответственность за почти 0,5 млн российских детей ежедневно, заявила глава Роспотребнадзора. Глава McDonald’s в России в ответ сказал, что за почти 30 лет работы «ни одного подтвержденного случая отравления не было»

Марк Карена (Фото: Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС)

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова заявила на Петербургском международном экономическом форуме, что на компании McDonald’s лежит большая ответственность за здоровье детей, в том числе и в России. Трансляция дискуссии на тему «Мы есть то, что мы едим» велась на официальном сайте ПМЭФа.

Попова сказала, что компания сегодня владеет более 36 тыс. торговых точек по всему миру, ежедневно в McDonald's приходят 69 млн клиентов. В России рестораны сети посещают 1,5 млн клиентов, порядка 34% из них — дети.

«Каждый день в McDonald's приходит полмиллиона детей только в Российской Федерации. По опросам, 40% детей в мире в возрасте от 2 до 11 лет просят отвести их в McDonald's раз в неделю, а 15% детей дошкольного возраста просят постоянно. Огромная, на мой взгляд, социальная ответственность лежит на компании, которая формирует здоровье детей в значительной части стран на территории всей нашей планеты», — сказала она.

В дискуссии участвовал гендиректор McDonald’s в России Марк Карена. «Спасибо большое, доктор Попова», — начал он по-русски, а затем переключился на английский язык. Нет хорошей и плохой пищи, важен баланс, отметил он.

«Понимаем, что обязаны играть ведущую роль в поддержании сбалансированного питания и предоставлении ясной информации о питательной ценности продуктов нашим посетителям, и взрослым, и детям», — сказал Карена. Для компании важно качество, безопасность и сбалансированность питания, добавил он.