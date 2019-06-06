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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Глава McDonald’s ответил Роспотребнадзору фразой «спасибо, доктор Попова»
Сеть несет ответственность за почти 0,5 млн российских детей ежедневно, заявила глава Роспотребнадзора. Глава McDonald’s в России в ответ сказал, что за почти 30 лет работы «ни одного подтвержденного случая отравления не было»
Марк Карена (Фото: Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС)

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова заявила на Петербургском международном экономическом форуме, что на компании McDonald’s лежит большая ответственность за здоровье детей, в том числе и в России. Трансляция дискуссии на тему «Мы есть то, что мы едим» велась на официальном сайте ПМЭФа.

Попова сказала, что компания сегодня владеет более 36 тыс. торговых точек по всему миру, ежедневно в McDonald's приходят 69 млн клиентов. В России рестораны сети посещают 1,5 млн клиентов, порядка 34% из них — дети.

«Каждый день в McDonald's приходит полмиллиона детей только в Российской Федерации. По опросам, 40% детей в мире в возрасте от 2 до 11 лет просят отвести их в McDonald's раз в неделю, а 15% детей дошкольного возраста просят постоянно. Огромная, на мой взгляд, социальная ответственность лежит на компании, которая формирует здоровье детей в значительной части стран на территории всей нашей планеты», — сказала она.

В дискуссии участвовал гендиректор McDonald’s в России Марк Карена. «Спасибо большое, доктор Попова», — начал он по-русски, а затем переключился на английский язык. Нет хорошей и плохой пищи, важен баланс, отметил он.

«Понимаем, что обязаны играть ведущую роль в поддержании сбалансированного питания и предоставлении ясной информации о питательной ценности продуктов нашим посетителям, и взрослым, и детям», — сказал Карена. Для компании важно качество, безопасность и сбалансированность питания, добавил он.

По словам представителя сети общепита, в России компания проходит «тысячи проверок» на соответствие стандартам качества и безопасности. За последние 29 лет McDonald's обслужил в России 5 млрд клиентов, «ни одного подтвержденного случая отравления не было», заявил Карена.

Общество
Роспотребнадзор оштрафовал московские рестораны «Макдоналдс» на ₽5,5 млн

В августе 2018 года Роспотребнадзор выявил больше сотни санитарных нарушений в 44 московских ресторанах McDonald's. Так, ведомство установило, что на участках формирования готовых блюд отсутствовали бактерицидные лампы, персонал не проходил медосмотры и не имел необходимых прививок, производственные и складские помещения находились в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, а вентиляция не соответствовала санитарным нормам.

Помимо этого, в ресторанах не принимали мер для защиты от проникновения грызунов и насекомых, нарушали принцип «товарного соседства» и температурный режим при хранении продуктов и допустили ряд других нарушений.

В 2016 году москвич Валентин Поляков подал иск против McDonald's. Мужчина утверждал, что дважды за день отравился в двух разных ресторанах сети и требовал взыскать с компании 999,9 тыс. руб. Суд отклонил его иск. Как пояснил адвокат Полякова, было предоставлено мало доказательств — мужчина не знал, что нужно собирать чеки и как транспортировать еду для экспертизы.

Авторы: Андрей Гатинский, Константин Нагаев
Теги: Роспотребнадзор, McDonald's
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