Кириенко заявил о запросе на «трушность» у нового поколения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,13 -0,27 EUR Бирж. 73,39 +0,02 Brent 60,80 +1,01% USD Нал. 65,52 64,70 EUR Нал. 73,75 72,89 USD ЦБ 65,23 +0,11 EUR ЦБ 73,27 -0,10 EUR/USD 1,1262 +0,0042 BTC/USD Бирж. 7 692,00 -97,40 IMOEX 2 720,52 +0,69% RTSI 1 315,73 +0,95% DJIA 25 551,42 +0,05% Nasdaq 7 560,11 -0,20%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Boeing $367 (+6,07%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,62%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Boeing $367 (+6,07%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,62%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 65,23 (+0,11) Quote, 12:20
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 73,27 (-0,1) Quote, 12:20
Горбачев рассказал о работе над книгой в больнице Общество, 17:14 Связанный с Ролдугиным фонд откроет центр для одаренных детей под Москвой Общество, 17:06 Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву Общество, 17:05 Дом Порошенко забросали файерами Общество, 16:59 Битва дизайнеров: три интерьерных решения для 120 квадратных метров РБК и Экспострой на Нахимовском, 16:58 Как Дональд Трамп укрепил трансатлантические связи Политика, 16:54 Генеральный директор ЦСКА назвал дату следующего дерби со «Спартаком» Спорт, 16:52 S7 предложила использовать технологию Face ID вместо посадочных талонов Технологии и медиа, 16:49 Make the market great again: главные заявления ПМЭФ-2019 Экономика, 16:46  Федеральная сетевая компания и «Сибур» заключили соглашение на ПМЭФ Пресс-релиз, 16:45 Олег Тиньков: интервью РБК в прямом эфире Деньги, 16:45  РПЦ отказалась менять текст «Отче наш» вслед за Ватиканом Общество, 16:40 Мутко предрек «Спартаку» вылет из премьер-лиги в случае ухода Федуна Спорт, 16:37 «Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму Экономика, 16:35
ПМЭФ-2019 ,  
0 
Кириенко заявил о запросе на «трушность» у нового поколения
По его словам, честность и инициативность — это то, что сейчас важно видеть у управленцев
Сергей Кириенко (Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости)

У нового поколения в России есть запрос на то, что на сленге называется «трушность». Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на сессии Сбербанка «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди» на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

«Система отбора [на участие в конкурсе «Лидеры России»] открытая, через интернет, сразу две задачи решает. Во-первых, мы выбираем инициативных, тех, кого не надо подталкивать. Второе — честность, потому что запрос у нового поколения — то, что молодое поколение на сленге называет «трушность», — сказал он.

Политика
Кириенко назвал преимущества конкурса управленцев «Лидеры России»

Конкурс управленцев «Лидеры России» был создан в 2017 году администрацией президента и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Он нацелен на поддержку перспективных руководителей-лидеров со всей страны. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года, он завершился в феврале 2018-го. Из первого набора 67 участников получили назначения, двое из них стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.

Глава Сбербанка Герман Греф на мартовской форуме «Лидеров России» заявил, что главной проблемой России является отсутствие эффективной системы государственного управления. По его словам, если страна преодолеет эту проблему, то все остальные решатся автоматически.

Авторы: Евгения Кузнецова, Анна Трунина
Теги: Сергей Кириенко, ПМЭФ-2019
Материалы по теме
Forbes назвал десять самых перспективных молодых управленцев в России
Бизнес
Кириенко назвал преимущества конкурса управленцев «Лидеры России»
Политика
Путин рассказал о молодых управленцах в ответ на вопрос о преемнике
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter