Кириенко заявил о запросе на «трушность» у нового поколения

По его словам, честность и инициативность — это то, что сейчас важно видеть у управленцев

Сергей Кириенко (Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости)

У нового поколения в России есть запрос на то, что на сленге называется «трушность». Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на сессии Сбербанка «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди» на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

«Система отбора [на участие в конкурсе «Лидеры России»] открытая, через интернет, сразу две задачи решает. Во-первых, мы выбираем инициативных, тех, кого не надо подталкивать. Второе — честность, потому что запрос у нового поколения — то, что молодое поколение на сленге называет «трушность», — сказал он.

Конкурс управленцев «Лидеры России» был создан в 2017 году администрацией президента и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Он нацелен на поддержку перспективных руководителей-лидеров со всей страны. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года, он завершился в феврале 2018-го. Из первого набора 67 участников получили назначения, двое из них стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.

Глава Сбербанка Герман Греф на мартовской форуме «Лидеров России» заявил, что главной проблемой России является отсутствие эффективной системы государственного управления. По его словам, если страна преодолеет эту проблему, то все остальные решатся автоматически.