Пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе WhatsApp

В работе мессенджера WhatsApp наблюдаются сбои, свидетельствуют данные сервиса Down Detector. С 12:00 мск резко возросло число жалоб пользователей на работу мессенджера.
В основном о сбоях сообщают жители Европы (Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Испании), а также Гонконга и Сингапура. Пользователи из Москвы также заявляют о неполадках.
В основном проблемы связаны с отправкой и получением сообщений (57%), подключением (38%) и входом в приложение (3%).
РБК направил запрос внешней пресс-службе Facebook с просьбой прокомментировать неполадки в работе WhatsApp.
По данным сервиса, сбои в работе приложения также наблюдались 7 и 23 мая.