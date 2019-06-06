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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе WhatsApp
Пользователи сталкиваются с проблемами с отправкой и получением сообщений, подключением и входом в приложение. Этот сбой стал по меньшей мере третьим за месяц
Фото: Brent Lewin / Bloomberg

В работе мессенджера WhatsApp наблюдаются сбои, свидетельствуют данные сервиса Down Detector. С 12:00 мск резко возросло число жалоб пользователей на работу мессенджера.

В основном о сбоях сообщают жители Европы (Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Испании), а также Гонконга и Сингапура. Пользователи из Москвы также заявляют о неполадках.

В основном проблемы связаны с отправкой и получением сообщений (57%), подключением (38%) и входом в приложение (3%).

РБК направил запрос внешней пресс-службе Facebook с просьбой прокомментировать неполадки в работе WhatsApp.

По данным сервиса, сбои в работе приложения также наблюдались 7 и 23 мая.

Технологии и медиа
В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежки

В апреле пользователи пожаловались на проблемы с WhatsApp, Facebook и Instagram. Большинство сообщало о неполадках с новостной лентой (57%), трудностях со входом в систему (21%) и полном отключении сети (20%).

В мае стало известно, что в WhatsApp содержится уязвимость, которая делает возможным использование программ слежения за пользователями. Из-за нее вредоносная программа получила доступ к персональным данным. В разработке вредоносного ПО заподозрили израильскую фирму NSO.

Авторы: Юлия Выродова, Екатерина Костина
Теги: мессенджер, WhatsApp, сбой
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