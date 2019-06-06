Пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе WhatsApp

Пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе WhatsApp

Пользователи сталкиваются с проблемами с отправкой и получением сообщений, подключением и входом в приложение. Этот сбой стал по меньшей мере третьим за месяц

Фото: Brent Lewin / Bloomberg

В работе мессенджера WhatsApp наблюдаются сбои, свидетельствуют данные сервиса Down Detector. С 12:00 мск резко возросло число жалоб пользователей на работу мессенджера.

В основном о сбоях сообщают жители Европы (Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Испании), а также Гонконга и Сингапура. Пользователи из Москвы также заявляют о неполадках.

В основном проблемы связаны с отправкой и получением сообщений (57%), подключением (38%) и входом в приложение (3%).

РБК направил запрос внешней пресс-службе Facebook с просьбой прокомментировать неполадки в работе WhatsApp.

По данным сервиса, сбои в работе приложения также наблюдались 7 и 23 мая.