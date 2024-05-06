В Иркутской области началась эвакуация дачников из-за пожара

В Братском районе загорелось 30 строений в пяти СНТ, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, сообщило МЧС. На территории садового товарищества «Алюминщик» горят 15 дачных домов и хозпостроек

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В Братском районе Иркутской области началась эвакуация дачников из одного садового некоммерческого товарищества (СНТ) из-за сильного пожара. Об этом написал глава Братского района Александр Дубровин в своем телеграм-канале.

«Началась эвакуация дачников, для них подготовлен автобус, многие выезжают на своих автомобилях», — написал он.

По его словам, пожар верховой, а значит, самый опасный и сложный в тушении. Дубровин призвал жителей: «Не отказывайтесь от предложения эвакуироваться», — поскольку пожар серьезный и нельзя оставаться в опасной зоне.

«Порывистый ветер и сухая погода способствуют моментальному распространению огня по растительности и заброшенным строениям», — подчеркнул он.

МЧС России сообщало, что в Братском районе загорелось 30 строений в пяти СНТ. На территории садового товарищества «Алюминщик» горят 15 дачных домов и хозпостроек, 20 специалистов локализовали пожар на площади 620 кв. м, написало ведомство. В четырех СНТ — «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория» — огонь охватил 15 строений. Пожар ликвидируют 22 специалиста и 17 единиц техники.

МЧС Иркутской области писало, что для ликвидации пожара в «Алюминщике» пожарные подключили три единицы пожарной техники, восемь человек из состава МЧС и десять человек из лесоохраны. Два бульдозера используются для создания противопожарных разрывов (расстояние между объектами, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара посредством лучистого теплообмена).

В начале мая в Забайкальском крае произошел пожар в СНТ. По предварительной информации, горело 30 строений в Читинском районе, а пожар перешел на лесной массив. Глава Читинского района Виктор Машуков уточнял, что возгорание произошло в СНТ «Разведчик недр».

По предварительным данным, причиной пожара стали попытки собственников домов самостоятельно подключить свет. После этого «начали поступать сообщения о необходимости вызова пожарных служб».