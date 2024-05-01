В Забайкалье загорелись дачи. Видео
В Забайкальском крае произошел пожар в садовом некоммерческом товариществе (СНТ), сообщило МЧС в телеграм-канале.
По предварительной информации, горят 30 строений в Читинском районе. Пожар перешел на лесной массив.
Глава Читинского района Виктор Машуков уточнил, что возгорание произошло в СНТ «Разведчик недр». По его словам, в кооперативе около 50 домов, однако дома, в которых бы люди проживали на постоянной основе, пока не были выявлены. При пожаре никто не пострадал, отметил Машуков.
По предварительным данным, причиной пожара стали попытки собственников самостоятельно подключить свет, после которых «начали поступать сообщения о необходимости вызова пожарных служб». Глава района рассказал, что накануне, 30 апреля, в СНТ не было света.
К работам на месте происшествия привлечены 86 специалистов и 24 единицы техники.
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