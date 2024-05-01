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В Забайкалье загорелись дачи. Видео

МЧС: в Забайкальском крае горит СНТ, огонь перешел на лесной массив

В Забайкалье загорелись дачи. Видео
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В Забайкальском крае произошел пожар в садовом некоммерческом товариществе (СНТ), сообщило МЧС в телеграм-канале.

По предварительной информации, горят 30 строений в Читинском районе. Пожар перешел на лесной массив.

Глава Читинского района Виктор Машуков уточнил, что возгорание произошло в СНТ «Разведчик недр». По его словам, в кооперативе около 50 домов, однако дома, в которых бы люди проживали на постоянной основе, пока не были выявлены. При пожаре никто не пострадал, отметил Машуков.

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По предварительным данным, причиной пожара стали попытки собственников самостоятельно подключить свет, после которых «начали поступать сообщения о необходимости вызова пожарных служб». Глава района рассказал, что накануне, 30 апреля, в СНТ не было света.

К работам на месте происшествия привлечены 86 специалистов и 24 единицы техники.

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Теги
Забайкальский край дачи пожары МЧС леса
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