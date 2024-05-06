Мужчина с игрушечным пистолетом в Чите потребовал встречи с губернатором
Полицейские задержали мужчину с игрушечным пистолетом на крыльце здания правительства и законодательного собрания Забайкальского края в Чите, сообщило агентство «Чита.Ру» со ссылкой на два источника.
По словам одного из них, полицейские увезли мужчину, в момент его задержания улица была перекрыта. Второй собеседник агентства сказал, что при себе у задержанного был игрушечный пистолет.
О том, что пистолет был игрушечным, сообщили полицейские, передает «РИА Новости».
По информации агентства, мужчина вел себя неадекватно, требовал аудиенции у губернатора Александра Осипова и размахивал обращением, которое ранее написал главе региона.
РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Забайкальскому краю и в пресс-службу губернатора региона.
В начале апреля у здания администрации президента в Москве был задержан мужчина 1954 года рождения с игрушечным автоматом. «Коммерсантъ» писал, сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) утром 3 апреля увидели на камерах видеонаблюдения у здания пенсионера, который нес автомат Калашникова на плече, после чего его задержали и доставили в отдел полиции.
Мужчина сказал, что он уже 15 лет пытается попасть к президенту России Владимиру Путину «для обсуждения личных вопросов», и не смог объяснить, зачем ему был нужен игрушечный автомат. После разговора задержанного госпитализировали в психиатрическую клинику.
В марте 2023 года правоохранители задержали жителя Шахт в Ростовской области, который ходил в камуфляже по улице с игрушечным автоматом.
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