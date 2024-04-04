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Мужчину с игрушечным автоматом задержали у администрации президента

У здания администрации президента задержали мужчину с игрушечным автоматом
Мужчина заявил, что 15 лет пытается попасть на прием к Владимиру Путину. Нарушителя задержали и отправили психиатрическую больницу
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

У здания администрации президента в Москве был задержан мужчина 1954 года рождения с игрушечным автоматом, сообщают источники «Коммерсанта»в МВД и телеграм-канала Baza. Задержанный заявил, что он уже 15 лет пытается попасть к президенту России Владимиру Путину «для обсуждения личных вопросов».

«В пресс-службу такая информация не поступала», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным «Коммерсанта», сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) утром 3 апреля увидели на камерах видеонаблюдения у администрации президента мужчину, который нес автомат Калашникова на плече, после чего пенсионера задержали и доставили в отдел полиции.

Задержанный не объяснил, зачем ему был нужен игрушечный автомат. После разговора его госпитализировали в психиатрическую клинику.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

В марте 2023 года в Ростовской области задержали жителя Шахт, который ходил по улице с автоматом. Оружие оказалось игрушечным.

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МВД задержание администрация президента Кремль автомат
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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