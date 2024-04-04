Мужчину с игрушечным автоматом задержали у администрации президента
У здания администрации президента в Москве был задержан мужчина 1954 года рождения с игрушечным автоматом, сообщают источники «Коммерсанта»в МВД и телеграм-канала Baza. Задержанный заявил, что он уже 15 лет пытается попасть к президенту России Владимиру Путину «для обсуждения личных вопросов».
«В пресс-службу такая информация не поступала», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
По данным «Коммерсанта», сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) утром 3 апреля увидели на камерах видеонаблюдения у администрации президента мужчину, который нес автомат Калашникова на плече, после чего пенсионера задержали и доставили в отдел полиции.
Задержанный не объяснил, зачем ему был нужен игрушечный автомат. После разговора его госпитализировали в психиатрическую клинику.
В марте 2023 года в Ростовской области задержали жителя Шахт, который ходил по улице с автоматом. Оружие оказалось игрушечным.
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