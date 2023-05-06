Появились кадры с места подрыва автомобиля Прилепина

Взрыв произошел в Нижегородской области. По словам губернатора, у Прилепина незначительные переломы. СК возбудил уголовное дело, МВД сообщило о поимке мужчины, который мог быть причастен к инциденту

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал первые кадры с места подрыва автомобиля, в котором находился писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, в телеграм-канале.

Подрыв произошел в Борском районе Нижегородской области. Прилепин ранен. Источник РБК, близкий к МВД, сообщил, что у него травмированы ноги. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что у Прилепина «незначительные переломы», угрозы его здоровью нет. Помощь пострадавшему оказывают нижегородские медики.

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СК завел по факту взрыва уголовное дело, статья не уточняется. По данным ведомства, Прилепин ехал в автомобиле вместе с семьей.

В результате инцидента погиб сопровождавший Прилепина человек, уточнили в МВД. Ведомство заявило, что задержало мужчину, который может быть причастен к взрыву.