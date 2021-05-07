В Театре им. Вахтангова опровергли госпитализацию худрука

Римас Туминас (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Информация о госпитализации театрального режиссера и художественного руководителя Театра им. Вахтангова Римаса Туминаса не соответствует действительности. Об этом РБК рассказали в пресс-службе театра.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что Туминас госпитализирован с сердечным приступом.

«Два дня назад он почувствовал недомогание, его обследовали в больнице, это заняло порядка двух-трех часов, после чего он вернулся домой. Буквально со вчерашнего дня с 12 часов <...> он в театре и интенсивно работает», — рассказали в пресс-службе.

Римас Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме в Литве. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Вильнюса и Москвы.

В 2007 году Туминас стал художественным руководителем Театра им. Вахтангова. Режиссер ставил такие спектакли, как «Троил и Крессида», «Последние луны», «Тихая ночь» и другие.