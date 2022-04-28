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Военная операция на Украине ,  
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ЕР предложила ввести квоту в вузах для детей погибших ветеранов

ЕР предложила отдать каждое десятое бюджетное место в вузах детям погибших ветеранов
Речь идет о специальной квоте для детей ветеранов, погибших при выполнении боевых задач за пределами страны, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Единая Россия» предложила расширить квоту бюджетных мест в вузах для льготного поступления детей ветеранов боевых действий. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Мы предлагаем выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и в большинство вузов дети смогут пройти без вступительных испытаний», — заявил он.

В специальную квоту включат детей ветеранов, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России.

При этом в действующую квоту приема (10%), предусмотренную для льготных категорий граждан, будут включены дети всех ветеранов, принимавших участие в боевых действиях в других странах.

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Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Тем детям, которые захотят «пойти по стопам родителей-военнослужащих», предлагается дать право поступления в военные вузы на основании только результатов ЕГЭ.

Турчак попросил фракцию «Единой России» в Госдуме обеспечить скорейшее принятие поправок, чтобы они начали действовать уже в 2022 году.

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В конце марта президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении участникам спецоперации на Украине статуса ветерана боевых действий. Изменения вносят в закон «О ветеранах», его дополнили положением: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый статус даст участникам спецоперации право на получение налоговых, транспортных и жилищных и земельных льгот, а также оплату коммунальных услуг на особых условиях. Привилегии также получат граждане, которые стали инвалидами в ходе участия в боевых действиях.

Ранее ветеранами боевых действий в России считались участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.

Путин также обещал перечислить родственникам погибших в ходе спецоперации на Украине страховое обеспечение и единовременные пособия в размере 7,4 млн руб., а также единовременную выплату — 5 млн руб.

Раненым участникам спецоперации обещали разово выплатить 3 млн руб., а в случае признания негодными к военной службе добавить к сумме еще 2,9 млн руб. Тому, кому установили инвалидность, полагается ежемесячная компенсация.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Единая Россия вузы льготы ветераны
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