ЕР предложила ввести квоту в вузах для детей погибших ветеранов
«Единая Россия» предложила расширить квоту бюджетных мест в вузах для льготного поступления детей ветеранов боевых действий. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
«Мы предлагаем выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и в большинство вузов дети смогут пройти без вступительных испытаний», — заявил он.
В специальную квоту включат детей ветеранов, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России.
При этом в действующую квоту приема (10%), предусмотренную для льготных категорий граждан, будут включены дети всех ветеранов, принимавших участие в боевых действиях в других странах.
Тем детям, которые захотят «пойти по стопам родителей-военнослужащих», предлагается дать право поступления в военные вузы на основании только результатов ЕГЭ.
Турчак попросил фракцию «Единой России» в Госдуме обеспечить скорейшее принятие поправок, чтобы они начали действовать уже в 2022 году.
В конце марта президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении участникам спецоперации на Украине статуса ветерана боевых действий. Изменения вносят в закон «О ветеранах», его дополнили положением: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года».
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый статус даст участникам спецоперации право на получение налоговых, транспортных и жилищных и земельных льгот, а также оплату коммунальных услуг на особых условиях. Привилегии также получат граждане, которые стали инвалидами в ходе участия в боевых действиях.
Ранее ветеранами боевых действий в России считались участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.
Путин также обещал перечислить родственникам погибших в ходе спецоперации на Украине страховое обеспечение и единовременные пособия в размере 7,4 млн руб., а также единовременную выплату — 5 млн руб.
Раненым участникам спецоперации обещали разово выплатить 3 млн руб., а в случае признания негодными к военной службе добавить к сумме еще 2,9 млн руб. Тому, кому установили инвалидность, полагается ежемесячная компенсация.