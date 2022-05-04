В Москве загорелась кровля десятиэтажного дома в ЖК «Маршал»

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В Москве произошло возгорание на кровле дома по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 6. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице. По указанному адресу находится ЖК «Маршал».

«Происходит загорание на кровле десятиэтажного жилого дома», — рассказали в пресс-службе.

В МЧС позднее уточнили РБК, что площадь загорания составила порядка 100 кв. м. «В 12:30 пожар был локализован, в 12:38 открытое горение было ликвидировано», — добавили в ведомстве.

В подмосковных Мытищах 3 мая загорелся многоэтажный жилой дом. В пресс-службе правительства Московской области РБК сообщили, что погибли по меньшей мере три человека, один пострадавший получил тяжелые травмы, еще 15 отравились угарным газом. Telegram-каналы Shot и Mash сообщали, что все погибшие — мужчины. Пожар охватил 80 кв. м.