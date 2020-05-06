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Пандемия коронавируса ,  
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Осужденный по «делу Шакро» заразился коронавирусом

Александр Ламонов освободился от принудительных работ, вернулся в Москву и оказался на вынужденном карантине
Александр Ламонов
Александр Ламонов

Бывший полковник СКР Александр Ламонов, который в 2018 году был приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о взятки за выход из тюрьмы криминальных авторитетов, связанных с Захарием Калашовым (известным в уголовных кругах как Шакро Молодой), в начале апреля не только вышел на свободу, но и заразился коронавирусом.

Как сообщает агентство ТАСС, Ламонов, который несколько лет назад был заместителем управления собственной безопасности СК, подал ходатайство в Белевский суд Тульской области об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде принудительных работ. Оно было удовлетворено 9 апреля, и осужденный вышел на свободу.

Как сообщил Ламонов изданию «Открытые медиа», по возвращению в Москву он заразился коронавирусом и оказался в режиме самоизоляции. «У меня полсемьи болеет коронавирусом, в том числе и я. Так что не очень большие изменения я вижу, находясь на воле», - заявил он. При этом Ламонов отметил, что на принудительных работах ему было легче чем на карантине.

На принудительных работах Ламонов оказался после того как Скопинский районный суд назначил ему такое наказание вместо пятилетнего срока в колонии по решению Мосгорсуда.

Шакро Молодой на допросе в суде сообщил об отношении к делу Дрыманова
Общество
Захарий Калашов (Шакро Молодой)

Александр Ламонов был задержан летом 2016 года сотрудниками ФСБ вместе со своим начальником, главой управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко, а также с первым замруководителя Главного следственного управления СКР по Москве Денисом Никандровым. Спецслужбы выяснили, что Ламонов был одним из звеньев цепочки, нацеленной на освобождение из СИЗО криминальных авторитетов Андрея Кочуйкова (Итальянец) и Эдуарда Романова — приближенных Захария Калашова, более известного как вор в законе Шакро Молодой. Кочуйков был одним из участников вызвавшей широкий резонанс перестрелки у ресторана на Родчельской улице в Москве.

По данным следствия, Ламонов получил взятку в размере $500 тыс. Деньги были предназначены на то, чтобы сотрудники СКР переквалифицировали обвинение на более мягкое, которое бы позволило освободить Итальянца.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, СК, Александр Ламонов
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