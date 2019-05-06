Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден

Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден

Параметрический регистратор полета сгоревшего в Шереметьево SSJ100 оказался сильно поврежден в результате пожара

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Параметрический регистратор сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения, сообщает пресс-служба МАК. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.

В сообщении МАК указывается, что специалисты Научно-технического центра скопировали полетную информацию и подготовили ее для расшифровки и анализа.

Комиссия по расследованию МАК пообещала предоставить предварительный отчет о результатах работы в 30-дневный срок с оперативными рекомендациями по безопасности полетов.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.