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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден
Параметрический регистратор полета сгоревшего в Шереметьево SSJ100 оказался сильно поврежден в результате пожара
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Параметрический регистратор сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения, сообщает пресс-служба МАК. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.

В сообщении МАК указывается, что специалисты Научно-технического центра скопировали полетную информацию и подготовили ее для расшифровки и анализа.

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Шереметьево открыл вторую полосу после катастрофы SSJ100

Комиссия по расследованию МАК пообещала предоставить предварительный отчет о результатах работы в 30-дневный срок с оперативными рекомендациями по безопасности полетов.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

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СК опубликовал видео эвакуации сгоревшего самолета с ВПП Шереметьево

На борту лайнера находились 78 человек, 41 из них погиб.

К вечеру 6 мая следователи и специалисты МАК изъяли со взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета. Обломки переместили в ангар для дальнейшего изучения. СК опубликовал видео эвакуации самолета с ВПП.

Видео: СК РФ

Автор: Артем Филипенок
Теги: SSJ100, Аэропорт, черные ящики, Шереметьево
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