Путину доложили о ходе создания единого реестра населения России

По словам главы Федеральной налоговой службы, облачная технология позволит связать «единой цепочкой» базы всех российских загсов. На основании этой системы затем будет создан централизованный реестр населения страны

Михаил Мишустин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В России идет работа по созданию единого централизованного реестра населения, рассказал президенту Владимиру Путину глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По его словам, с 1 октября 2018 года уже работает единая система записи актов гражданского состояния в российских загсах, оператором ведения которой является ФНС.

«Если все будет в порядке, то в течение двух с половиной лет произойдет ретроконверсия (оцифровка бумажных документов. — РБК) с 1926 года. Для этого нужно будет обработать, оцифровать архивы загсов и, соответственно, ввести их в систему. Этой работой занимаются субъекты Российской Федерации в соответствии с законом, который принят. И надеюсь, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения России», — сказал Мишустин.

По его словам, ранее для того, чтобы получить какую-то справку, необходимо было ехать в загс, где была внесена запись о рождении гражданина. «Сегодня единая облачная технология позволила фактически связать все загсы единой цепочкой», — указал глава ФНС, отметив, что количество самих загсов также сокращено с 6,5 тыс. до 4 тыс.