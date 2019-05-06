Путину доложили о ходе создания единого реестра населения России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,22 +0,15 EUR Бирж. 73,09 +0,15 Brent 70,84 -0,63% USD Нал. 65,61 64,55 EUR Нал. 73,52 72,37 USD ЦБ 65,34 +0,70 EUR ЦБ 73,11 +0,80 EUR/USD 1,1206 +0,0005 BTC/USD Бирж. 6 066,00 +16,00 IMOEX 2 579,75 -0,05% RTSI 1 245,59 -0,22% DJIA 26 285,59 -0,83% Nasdaq 8 075,11 -1,09%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 65,34 (+0,7) Quote, 12:16
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 73,11 (+0,8) Quote, 12:16
Туроператоры сообщили об отмене рейсов «Аэрофлота» на Шри-Ланку и Бали Общество, 20:15 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 20:10 Четыре вопроса о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево Общество, 20:03 В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист Общество, 19:54 Сборная России сыграет в отборе к Евро-2020 с Казахстаном в Калининграде Спорт, 19:51 ЦИК Турции решила отменить итоги выборов мэра Стамбула и назначить новые Политика, 19:43 Из-за угрозы взрыва эвакуировали башни в «Москва-Сити» и офис «Яндекса» Общество, 19:43 Отец Меган Маркл поздравил дочь с рождением сына Общество, 19:42 Путину доложили о ходе создания единого реестра населения России Общество, 19:22 Медведев предложил доработать закон об авиабезопасности Общество, 19:18 ФСБ запустила анонимный опрос об эффективности борьбы с коррупцией Общество, 19:11 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 19:00 Лавров после встречи с Помпео не увидел в США сторонников войны с Мадуро Политика, 18:56 Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года Финансы, 18:45
Общество ,  
0 
Путину доложили о ходе создания единого реестра населения России
По словам главы Федеральной налоговой службы, облачная технология позволит связать «единой цепочкой» базы всех российских загсов. На основании этой системы затем будет создан централизованный реестр населения страны
Михаил Мишустин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В России идет работа по созданию единого централизованного реестра населения, рассказал президенту Владимиру Путину глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По его словам, с 1 октября 2018 года уже работает единая система записи актов гражданского состояния в российских загсах, оператором ведения которой является ФНС.

«Если все будет в порядке, то в течение двух с половиной лет произойдет ретроконверсия (оцифровка бумажных документов. — РБК) с 1926 года. Для этого нужно будет обработать, оцифровать архивы загсов и, соответственно, ввести их в систему. Этой работой занимаются субъекты Российской Федерации в соответствии с законом, который принят. И надеюсь, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения России», — сказал Мишустин.

Общество
ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян

По его словам, ранее для того, чтобы получить какую-то справку, необходимо было ехать в загс, где была внесена запись о рождении гражданина. «Сегодня единая облачная технология позволила фактически связать все загсы единой цепочкой», — указал глава ФНС, отметив, что количество самих загсов также сокращено с 6,5 тыс. до 4 тыс.

О том, что в России идет работа над созданием единого реестра населения на основании полученных из загсов данных, стало известно в начале 2016 года. В июне 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

В мае 2017 года директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста Александра Дронова рассказывала, что «во главу ресурса ставится человек», к которому «подстыковываются различные связи», а вместе с ФНС над созданием такого реестра работают Минюст и Минфин. Планируется, что в реестр будут внесены сведения о рождении, смерти, браках и разводах.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Путин, ФНС, реестр
Материалы по теме
«Ведомости» сообщили о разработке новой системы учета населения
Экономика
Минюст рассказал о создании единой базы данных обо всех гражданах России
Политика
Россиян заставят сообщать о браках и рождении детей за рубежом
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter