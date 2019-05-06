«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
«Самолет наш, он летит, все нормально с ним», — сказал представитель «Аэрофлота».
О том, что пассажирский лайнер А320 «Аэрофлота» подал сигнал о потере радиосвязи по пути из Симферополя в Москву, сообщил ранее «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что авиадиспетчеры выясняют ситуацию на борту самолета.
В пресс-центре международного аэропорта Симферополь РБК также не смогли подтвердить подачу сигнала о потере радиосвязи рейса Симферополь — Москва, добавив, что информация «выясняется».