«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Как заявил авиаперевозчик, с самолетом «все нормально», он летит из Симферополя в Москву. Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что пилот лайнера подал сигнал о потере радиосвязи

Международный аэропорт Симферополя (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

«Самолет наш, он летит, все нормально с ним», — сказал представитель «Аэрофлота».

О том, что пассажирский лайнер А320 «Аэрофлота» подал сигнал о потере радиосвязи по пути из Симферополя в Москву, сообщил ранее «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что авиадиспетчеры выясняют ситуацию на борту самолета.

В пресс-центре международного аэропорта Симферополь РБК также не смогли подтвердить подачу сигнала о потере радиосвязи рейса Симферополь — Москва, добавив, что информация «выясняется».