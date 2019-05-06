Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в Пермском крае прогремел взрыв. В результате погибли три человека, сообщает местный портал 59.RU со ссылкой на больницу.
По информации издания, еще один человек пострадал. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Источник пермского отделения «Комсомольской правды» отмечает, что пострадавший находится в больнице города Березники.
«Горения не было. Угрозы населению нет. <...> Проводится мониторинг газовоздушной среды на территории предприятия», — добавили в региональном управлении МЧС. В пресс-службе ведомства агентству ТАСС сообщили, что в результате взрыва технологический цикл производства нарушен не был.
Следователи завели уголовное дело по факту гибели трех человек. Дело открыто по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований примышленной безопасности опасных производственных объектов). Сотрудники Следственного комитета проводят выемку всей технической документации на предприятии, видеозаписей с камер наблюдения, а также допрашивают свидетелей.
«Уралхим» создал штаб для внутреннего расследования причин взрыва на заводе.