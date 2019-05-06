В Мурманской области объявили траур в связи с гибелью людей в Шереметьево

В Мурманской области объявили траур в связи с гибелью людей в Шереметьево

Лайнер, направлявшийся из Москвы в Мурманск, по техническим причинам вернулся в Шереметьево, где загорелся при посадке. Погибли 41 человек

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Мурманской области объявлен трехдневный траур в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте правительства региона.

«6, 7 и 8 мая объявлены днями траура в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении. В эти дни государственные флаги будут приспущены, а все развлекательные мероприятия отменены.

Врио главы Мурманской области Андрей Чибис заявил, что семьи жителей региона, погибших в Шереметьево, получат по 1 млн руб., передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в результате катастрофы в аэропорту Шереметьево погибли 41 человек. «Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров, в компании пообещали обновлять его по мере поступления информации.