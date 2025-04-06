Умерла актриса из фильма «За двумя зайцами» Таисия Литвиненко
Умерла народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко, сообщил ее сын, актер Назар Стригун в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Наше солнышко взошло в воскресенье и покинуло нас в воскресенье. О похоронах будет сообщено», — написал он.
Таисия Литвиненко 10 февраля отпраздновала 90-летний юбилей. Она родом из Киевской области. Начала сниматься в кино, еще учась в Киевском государственном институте театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого (КГИТИ, ныне Киевский государственный университет театра, кино и телевидения), который окончила в 1957 году. В частности, снялась в фильме «Максим Перепелица» 1955 года.
После окончания вуза два года проработала в Киевском драматическом театре им. И. Франко, затем, с 1959 по 1965 год, была актрисой Запорожского украинского музыкально-драматического театра. После переезда вместе с мужем, народным артистом Украинской ССР Федором Стригуном, во Львов в 1965 году присоединилась к труппе Львовского национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой, где служила до сих пор, в том числе в качестве режиссера-постановщика.
Также преподавала курс актерского мастерства на искусствоведческом факультете Львовского университета.
Литвиненко снялась более чем в двух десятках фильмов, в том числе в комедии «За двумя зайцами» режиссера Виктора Иванова (1961) и драме «Вавилон-XX» режиссера Ивана Миколайчука (1979).
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