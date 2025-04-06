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Умерла актриса из фильма «За двумя зайцами» Таисия Литвиненко

В 90 лет умерла народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко, известная, в частности, по ролям в фильмах «За двумя зайцами» и «Максим Перепелица»

Таисия Литвиненко и Александр Гай в фильме &laquo;Григорий Сковорода&raquo;&nbsp;
Таисия Литвиненко в фильме&nbsp;&laquo;Назар Стодоля&raquo;
Таисия Литвиненко&nbsp;и Александр Шворин&nbsp;в фильме &laquo;Небо зовет&raquo;
Таисия Литвиненко&nbsp;в фильме&nbsp;&laquo;За двумя зайцами&raquo;
Таисия Литвиненко и Eфим Копелян в сцене из фильма &laquo;Молчат только статуи&raquo;
Таисия Литвиненко на вечере памяти Ивана Франко в сцене из спектакля &laquo;Украденное счастье&raquo;
Таисия Литвиненко и Александр Гай в фильме &laquo;Григорий Сковорода&raquo;&nbsp;
Таисия Литвиненко в фильме&nbsp;&laquo;Назар Стодоля&raquo;
Таисия Литвиненко&nbsp;и Александр Шворин&nbsp;в фильме &laquo;Небо зовет&raquo;
Таисия Литвиненко&nbsp;в фильме&nbsp;&laquo;За двумя зайцами&raquo;
Таисия Литвиненко и Eфим Копелян в сцене из фильма &laquo;Молчат только статуи&raquo;
Таисия Литвиненко на вечере памяти Ивана Франко в сцене из спектакля &laquo;Украденное счастье&raquo;
Таисия Литвиненко и Александр Гай в фильме «Григорий Сковорода» 
(Фото: РИА Новости)
Таисия Литвиненко в фильме «Назар Стодоля»
(Фото: Киностудия имени А. Довженко)
Таисия Литвиненко и Александр Шворин в фильме «Небо зовет»
(Фото: РИА Новости)
Таисия Литвиненко в фильме «За двумя зайцами»
(Фото: Киностудия имени А. Довженко)
Таисия Литвиненко и Eфим Копелян в сцене из фильма «Молчат только статуи»
(Фото: РИА Новости)
Таисия Литвиненко на вечере памяти Ивана Франко в сцене из спектакля «Украденное счастье»
(Фото: Борис Криштул / ТАСС)

Умерла народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко, сообщил ее сын, актер Назар Стригун в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Наше солнышко взошло в воскресенье и покинуло нас в воскресенье. О похоронах будет сообщено», — написал он.

Таисия Литвиненко 10 февраля отпраздновала 90-летний юбилей. Она родом из Киевской области. Начала сниматься в кино, еще учась в Киевском государственном институте театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого (КГИТИ, ныне Киевский государственный университет театра, кино и телевидения), который окончила в 1957 году. В частности, снялась в фильме «Максим Перепелица» 1955 года.

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После окончания вуза два года проработала в Киевском драматическом театре им. И. Франко, затем, с 1959 по 1965 год, была актрисой Запорожского украинского музыкально-драматического театра. После переезда вместе с мужем, народным артистом Украинской ССР Федором Стригуном, во Львов в 1965 году присоединилась к труппе Львовского национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой, где служила до сих пор, в том числе в качестве режиссера-постановщика.

Также преподавала курс актерского мастерства на искусствоведческом факультете Львовского университета.

Литвиненко снялась более чем в двух десятках фильмов, в том числе в комедии «За двумя зайцами» режиссера Виктора Иванова (1961) и драме «Вавилон-XX» режиссера Ивана Миколайчука (1979).

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