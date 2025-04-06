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Общество ,  
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Москва покрылась снегом. Видео

В Москве выпал снег

Москва покрылась снегом. Видео
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В ночь на воскресенье в Москву вернулся снег, он будет идти до вторника и сопровождаться сильным ветром. Дептранс предупредил, что тем, кто уже поменял резину на летнюю, стоит пользоваться общественным транспортом.

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Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

На МКАД уже произошли ДТП. Так, на внутренней стороне в районе 38-го км столкнулись четыре автомобиля, движение было затруднено на протяжении 2,7 км, его уже восстановили. Еще одна авария случилась на внешней стороне 91-го км.

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