Стал известен страховщик дамбы в Орске

СОГАЗ объявил о готовности к выплатам пострадавшим от потопа из-за дамбы в Орске

СОГАЗ выплатит до 750 тыс. физлицам и до 1 млн руб. компаниям за ущерб имуществу в результате прорыва дамбы в Орске. Подтоплены около 2,4 тыс. домов и 3,1 тыс. придомовых участков, вода продолжает прибывать

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ответственность за дамбу в Орске, которая была частично разрушена накануне ночью, была застрахована в СОГАЗе, компания готова приступить к выплатам после расследования и признания произошедшего страховым случаем. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

За причиненный имуществу ущерб выплаты составят до 750 тыс. на человека, юридические лица могут получить до 1 млн руб. Вред, причиненный в результате нарушения условий жизнедеятельности, возместят в размере до 350 тыс. руб. В случае гибели человека иждивенцам либо родственникам погибшего выплатят 3 млн руб., сумма компенсаций за вред здоровью рассчитывается в зависимости от вида травм.

«Компания будет готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов», — добавили в СОГАЗе.

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Насыпную дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. Из зоны подтопления в Орске, по данным правительства, эвакуировали 1,1 тыс. человек. «Подтопленными остаются более 2400 домов и 3065 придомовых территорий», — добавило ведомство. Власти объявили о собственных выплатах пострадавшим по 20 тыс. руб. и утратившим имущество — 50–100 тыс. руб. на человека.

Прорыв произошел в результате аномального паводка, дамба была рассчитана на меньшую нагрузку, объяснял губернатор Денис Паслер. Она рассчитана на уровень Урала в 5,5 м, сейчас уровень реки достигает 9,6 м. «Ситуация стремительно развивается в худшую сторону», признал мэр Орска Василий Козупица. Накануне наводнения он заверял, что насыпь выдержит нагрузку.