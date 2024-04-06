Появилось видео спасения людей во время потопа в Орске

Как спасали людей после потопа в Орске. Видео

В Орске прорвало насыпную дамбу из-за аномального паводка, затоплены около 2,5 тыс. домов, местных жителей эвакуируют. Что происходит в затопленных районах города — на видео РБК

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Дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Спустя сутки из пострадавших районов эвакуировали 1,1 тыс. человек, среди них 331 ребенок, объявило МЧС. В пунктах временного размещения находятся 283 человека. Подтопленными остаются около 2,5 тыс. домов и 3,1 тыс. придомовых территорий.

Как объяснил губернатор Денис Паслер, насыпная дамба не была готова к таким нагрузкам. Сейчас уровень реки Урал достигает 9,6 м, дамба рассчитана на 5,5 м. Такого сброса с Ириклинского водохранилища еще не было — 2170 кубометров в секунду, «это нонсенс», признавал орский мэр Василий Козупица. Накануне прорыва он обещал местным жителям, что дамба выдержит напор воды.