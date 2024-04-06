Дамба, которую прорвало в Орске. Карта

Дамбу, расположенную в микрорайоне Старый город, прорвало 5 апреля из-за подъема воды в реках. Она не была рассчитана на такую нагрузку, сообщил губернатор. Из зоны подтопления эвакуировали около 2 тыс. человек

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