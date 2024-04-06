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Дамба, которую прорвало в Орске. Карта
Дамбу, расположенную в микрорайоне Старый город, прорвало 5 апреля из-за подъема воды в реках. Она не была рассчитана на такую нагрузку, сообщил губернатор. Из зоны подтопления эвакуировали около 2 тыс. человек
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
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