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Дамба, которую прорвало в Орске. Карта

Дамбу, расположенную в микрорайоне Старый город, прорвало 5 апреля из-за подъема воды в реках. Она не была рассчитана на такую нагрузку, сообщил губернатор. Из зоны подтопления эвакуировали около 2 тыс. человек

Дамба, которую прорвало в Орске. Карта
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

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Теги
город Орск Оренбургская область дамба наводнение
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