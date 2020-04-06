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Пандемия коронавируса ,  
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На Сахалине создадут «кассу взаимопомощи» на ₽500 млн из-за коронавируса

В администрации Сахалинской области заявили, что в фонд готовы внести свой вклад многие крупные предприниматели, ряд чиновников и общественников
Валерий Лимаренко (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Бизнесмены и общественные организации Сахалинской области предложили создать в регионе фонд помощи пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил на заседании правительства области губернатор Валерий Лимаренко.

«Они готовы вскладчину создать кассу взаимопомощи. Как это было в советские времена, когда некоторые люди имеют сбережения, они могут туда положить временно деньги, а другие могут временно взять. Если взять, например, в пределах 25 тыс. [руб.] на человека, то это будет порядка 500 млн. руб.», — заявил Лимаренко (трансляцию заседания вел портал «Сахалин и Курилы»).

Пресс-служба администрации Сахалинской области отмечает, что в фонд, о котором говорил губернатор, уже готовы внести свой вклад многие крупные предприниматели, ряд чиновников и общественников.

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Общее число жителей области, пострадавших от коронавирусного кризиса, Лимаренко оценил в 16 тыс. — это сотрудники предприятий и компаний, которые прекращают работу в связи с введением ограничений, призванных остановить распространение COVID-19.

«Правило номер один. Все люди должны получить заработную плату, предприятия которые работают, которые не работают — должны заплатить. Те, кто не работает и у них нет ресурсов, чтобы заплатить, могут обратиться к нам, в банки, в фонды, с тем, чтобы получить, например, беспроцентный кредит и затем со временем этот вопрос урегулировать», — заявил губернатор.

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Лимаренко призвал бизнес не разрушать трудовые коллективы и не выгонять никого на улицу. Тем же, кто все-таки лишится работы, губернатор напомнил о возможности получить пособие, а также иные виды помощи.

«Я считаю, что мы должны создать благотворительные фонды, чтобы они могли получать продовольственную поддержку. И сейчас ряд предприятий обращается с тем, что они могут свои товары предложить для того, чтобы можно было сформировать такие продовольственные наборы», — сказал губернатор, отметив, что набора должно хватить, чтобы прокормить семью.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По данным Минздрава Сахалинской области, в регионе выявлено 6 случаев заражения COVID-19, один из заболевших уже выздоровел. Кроме того, еще пять человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Теги: Сахалин
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