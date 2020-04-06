На Сахалине создадут «кассу взаимопомощи» на ₽500 млн из-за коронавируса

В администрации Сахалинской области заявили, что в фонд готовы внести свой вклад многие крупные предприниматели, ряд чиновников и общественников

Валерий Лимаренко (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Бизнесмены и общественные организации Сахалинской области предложили создать в регионе фонд помощи пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил на заседании правительства области губернатор Валерий Лимаренко.

«Они готовы вскладчину создать кассу взаимопомощи. Как это было в советские времена, когда некоторые люди имеют сбережения, они могут туда положить временно деньги, а другие могут временно взять. Если взять, например, в пределах 25 тыс. [руб.] на человека, то это будет порядка 500 млн. руб.», — заявил Лимаренко (трансляцию заседания вел портал «Сахалин и Курилы»).

Пресс-служба администрации Сахалинской области отмечает, что в фонд, о котором говорил губернатор, уже готовы внести свой вклад многие крупные предприниматели, ряд чиновников и общественников.

Общее число жителей области, пострадавших от коронавирусного кризиса, Лимаренко оценил в 16 тыс. — это сотрудники предприятий и компаний, которые прекращают работу в связи с введением ограничений, призванных остановить распространение COVID-19.