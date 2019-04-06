Во Владимирской области при пожаре погибли двое детей и бабушка

Во Владимирской области при пожаре погибли двое детей и бабушка

В частном двухэтажном доме города Вязники при пожаре погибли восьмимесячный младенец и пятилетний ребенок, а также их 54-летняя бабушка, смерть наступила от отравления угарным газом. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета России.

Сообщение о пожаре по адресу улица Кирова, д. 32 поступило в экстренные службы поздно вечером 5 апреля, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области. Площадь пожара составила 20 кв. м, в ликвидации возгорания участвовали 15 человек и семь единиц техники. Сотрудникам МЧС удалось спасти восьмилетнего мальчика, сейчас он находится в больнице с признаками отравления угарным газом.

Причиной пожара, вероятнее всего, стала непотушенная сигарета, указали в СК. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).