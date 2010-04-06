В Москве зарезан экс-менеджер металлургической компании

Бывший менеджер одной из крупных российских металлургических компаний был зарезан на северо-востоке Москвы. Неизвестный напал на мужчину со спины и нанес ему смертельный удар ножом.

Нападение было совершено накануне вечером, во дворе дома 13 в проезде Черского, передает радиостанция "Маяк".

По данным, которыми располагают правоохранительные органы, погибший мужчина в последнее время занимал пост главы Товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Супруга погибшего утверждает, что муж был уволен из компании с нарушением закона. Он подал в суд иск с требованием выплатить ему компенсацию в размере 300 тыс. долл., сообщает радио "Эхо Москвы".

По неофициальным данным, убитый работал менеджером в компании "Норильский никель".

На месте преступления работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.