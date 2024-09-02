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В Приморье задержали мужчину после доведения до суицида участника боев

Ирина Волк: задержан подозреваемый в вымогательстве выплат у бойца спецоперации
Приехавший с военной операции молодой человек рассказал, что бандиты в Приморье вымогали у него и других участников боевых действий выплаты, а местная полиция бездействовала. МВД сообщило о задержании первого фигуранта дела
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

Полиция в Приморье задержала подозреваемого в вымогательстве выплат у военнослужащих, вернувших с военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Это ранее судимый местный житель 2002 года рождения, он дал признательные показания. Других участников преступления ищут, сумма причиненного ущерба устанавливается. Полиция завела дело о вымогательстве в особо крупном размере (п. б. ч. 3 ст. 163 УК).

«Также руководством УМВД России по Приморскому краю будет дана оценка полноте принятых сотрудниками полиции мер по предупреждению и пресечению противоправных действий в отношении граждан», — добавила Волк.

В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве у бойца спецоперации
Политика
Фото:prim_police / Telegram

Кроме того, полиция сообщила об обнаружении в лесу «в бессознательном состоянии» мужчины, который ранее опубликовал видео с рассказом о вымогательстве. На ролике молодой человек заявил, что лишился руки в зоне военной операции, а положенные военнослужащим выплаты по возвращении домой в Уссурийск у него вымогали бандиты. В местном МВД на его обращение не отреагировали, рассказал военный.

На видео военного обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн, который заявил, что в Приморском крае действует «этническая банда» , которая отбирает выплаты у участников военной операции на Украине, и направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Приморье вымогательство Ирина Волк МВД военнослужащие Военная операция на Украине
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В Приморье «этническая банда» довела до суицида участника спецоперации
Общество
В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве у бойца спецоперации
Политика
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