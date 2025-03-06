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В Южной Корее истребитель сбросил бомбу в жилой зоне. Видео

На учениях в Южной Корее истребители ошибочно сбросили бомбы вне полигона
Истребители KF-16 во время учений по ошибке сбросили восемь бомб за пределами полигона в южнокорейском городе Пхочхон, пострадали 15 человек, передает Yonhap. Власти ожидают, что число раненых вырастет

В Южной Корее истребитель сбросил бомбу в жилой зоне. Видео
Video

В Южной Корее два истребителя KF-16 во время учений по ошибке сбросили восемь бомб класса «воздух — земля» за пределами полигона, 15 человек пострадали, передает Yonhap.

По данным агентства, бомбардировка произошла в городе Пхочхон, расположенного примерно в 40 км от Сеула. Среди пострадавших — двое солдат и два иностранных гражданина. Повреждены церковь и семь зданий. Около 50 жителей эвакуировали.

В южнокорейском городе у границы с КНДР снаряд попал в жилой дом
Политика
Истребитель KF-16

Местные власти ожидают, что число пострадавших увеличится: люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Южная Корея военные учения пострадавшие бомбы истребители
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