Средняя цена букетов за неделю перед 8 марта вырастет почти на треть

Средняя цена на букеты в России на неделе с 1 по 7 марта вырастет на 28% по сравнению с предыдущей — до 2 761 руб., средний чек за покупку цветов будет выше, чем непосредственно в праздничный день (2 636 руб.), следует из прогноза Т-Банка (есть у РБК). В предыдущие два года рост составлял более 30%.

Прогноз построен сервисом моментальной оплаты Т-Pay с использованием сервиса аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта ETNA на основе анализа обезличенных транзакций клиентов Т-Банка в период с января 2023 по март 2025 года.

В онлайн-магазинах средний чек на букет в преддверии праздника будет ощутимо выше, чем в офлайне: 3 259 против 2 230 руб. В онлайн-магазинах букеты в среднем подорожали на 27% по сравнению с прошлым годом, а в офлайне — на 25%.

Согласно прогнозу, по сравнению с первой неделей марта прошлого года средняя цена букета увеличится на 10%, а в сравнении с показателем за весь 2024-й — на 39%.

Дороже всего обойдутся букеты, если их покупать за 1-2 дня до праздника, а 8 марта средняя цена в целом снизится на 5% по сравнению с предпраздничной неделей. В онлайн магазинах стоимость цветов снизится на 6% (до 3 066 руб.), в то время как в офлайне вырастет на 9% (до 2 423 руб.). В целом по сравнению с прошлым годом средний чек за букеты увеличится на 11% (на 10% в онлайн-магазинах и на 8% в офлайне).

Самая высокая средняя цена букета среди российских городов будет:

в Москве — 3 635 руб. (на 9% выше предыдущего года);

в Новосибирске — 2803 руб. (рост на 12%);

в Ростове-на-Дону — 2724 руб. (самый высокий рост стоимости по сравнению с 2024-м — 14%).

Существенный прирост средний чек за букет покажет также в Уфе (13%), Казани и Самаре (по 12%).

Самые дешевые букеты в праздничный день будут в Перми (1 897 руб.), Волгограде (2 070 руб.) и Омске (2014 руб.).

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