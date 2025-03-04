Суд оштрафовал офицера за взятки от желающих служить на «Панцире»

Командир роты потребовал от троих подчиненных по 50 тыс. руб. за то, чтобы они отправились учиться в рамках подготовки членов экипажей комплексов «Панцирь». Его оштрафовали и на два года запретили работать на госслужбе

ЗРК «Панцирь» (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Одинцовский гарнизонный военный суд в Подмосковье оштрафовал на 550 тыс. руб. офицера зенитного ракетного Краснознаменного полка, который брал взятки с подчиненных, и на два года запретил ему занимать должности на государственной службе, сообщает «Коммерсантъ».

Полк ПВО охраняет небо над столичным регионом. По данным газеты, в 2023 году туда поступила заявка о наборе военных для подготовки членов экипажей зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Командир роты охраны и обороны части, капитан М., узнал, что из его подразделения на переподготовку хотят уехать два солдата и сержант. За то, чтобы кандидаты могли отправиться на занятия, он потребовал от них по 50 тыс. руб.

Капитан получил деньги через посредника: тот сначала внес средства на банковскую карту своей жены, а затем перевел ротному.

О взятках узнала военная контрразведка ФСБ, а военный следственный отдел СК возбудил против офицера дело по ст. 290 УК. Он признал вину и заявил, что деньги ему нужны были, чтобы «возместить собственные расходы за ремонт казарменного фонда». В материалах дела говорилось, что капитан потратил их в личных целях.

В январе суд в Подмосковье приговорил к восьми годам колонии экс-командующего 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Константина Огиенко, признав виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Согласно материалам дела, руководитель общественной организации «Надежда» Антонина Климова хотела получить земли оборонного назначения в Подмосковье, чтобы построить там дачный поселок для ветеранов. Участок нашелся в районе Лобни, командир 4-й дивизии ПВО Дмитрий Беляцкий по поручению Огиенко потребовал от женщины 30 млн руб. Всех троих задержали после передачи аванса в размере 500 тыс. руб. Огиенко вину не признал, но не стал обжаловать приговор, вместо этого решив отправиться в зону боевых действий.