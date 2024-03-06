ТАСС и «Интерфакс» сообщили о смерти пострадавшего при аварии в Туве

Фото: МЧС России

Умер один из пострадавших при аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве, передают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и экстренных службах.

После публикации в минздраве Тувы заявили «РИА Новости», что информация о смерти пострадавшего не соответствует действительности.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов говорил, что в результате аварии пострадали 23 человека, шестеро из них находились в тяжелом состоянии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления СК.

О чрезвычайном происшествии на Шагонарской ТЭЦ утром 6 марта сообщила пресс-служба правительства Тувы. В республиканском управлении МЧС рассказали о пожаре в котельной в Шагонаре, в районной администрации — о взрыве в месте топливоподачи с ленточным контейнером.

В момент происшествия на смене находился 21 человек. 15 пострадавших госпитализировали с ожогами и другими травмами, шестеро из них — в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно. Раненых эвакуируют в Кызыл.



Из-за аварии в городе приостановили подачу тепла в дома, в школах Шагонара отменили занятия. В правительстве региона заверили, что теплоснабжение наладят к вечеру.



Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) после произошедшего. Виновным по ней может грозить до пяти лет лишения свободы. Проверку также инициировала региональная прокуратура.

Материал дополняется