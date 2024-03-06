Губернатор Ховалыг: погибших и пропавших после аварии на ТЭЦ в Туве нет

Глава Тувы сообщил, что при аварии на ТЭЦ никто не пропал

Фото: ТАСС

Погибших и пропавших без вести после аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве нет, весь состав смены определен, сообщил в телеграм-канале глава региона Владислав Ховалыг.

«Погибших нет. Пропавших нет. Весь состав смены определен. Всех пострадавших транспортируем в республиканские больницы, включая тех, кому определено амбулаторное лечение. Тяжелобольных перевозим бортом санавиации», — написал он. Ранее глава региона сообщал о поисках трех сотрудников ТЭЦ, которые вышли на смену перед аварией.

О чрезвычайном происшествии на Шагонарской ТЭЦ пресс-служба правительства Тувы сообщила утром 6 марта. В республиканском управлении МЧС заявили о пожаре в здании котельной в Шагонаре, ТАСС со ссылкой на районную администрацию писал о взрыве. По словам Ховалыга, огонь уже потушен, идет разборка и проливка конструкций для исключения нового возгорания.

В момент происшествия на ТЭЦ работал 21 человек, 18 сотрудников госпитализировали. По информации «112», они получили ожоги.

После ЧП в Шагонаре отключили центральное отопление. По данным сервиса «Яндекс Погода», утром 6 марта в городе было минус 18 градусов. Министр образования Тувы Елена Хардикова сообщила об отмене занятий в городских школах. Как уточнил Ховалыг, из-за аварии в городе приостановили подачу тепла в дома.

Власти создали оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. По предварительным данным властей, причиной аварии стал взрыв в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Четыре котла при этом не пострадали.

Ховалыг уточнил, что восстановительные работы на месте начнутся после того, как пожарные завершат тушение возгорания. Специалисты проверят сети, отходящие от котельной, и повторно проведут диагностику котлов. После этого появится возможность поднять давление в системе и запустить оборудование. Губернатор пообещал, что в случае необходимости службы задействуют резервные источники для восстановления работы системы.