В Туве завели дело из-за аварии на ТЭЦ, оставившей город без отопления
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность) после аварии в помещении топливоподачи ТЭЦ в Шагонаре. Об этом сообщили в управлении СК Тувы.
В результате аварии пострадали 18 человек, говорил ранее глава республики Владислав Ховалыг. По его словам, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Еще трех сотрудников ТЭЦ, которые вышли на смену перед аварией, пока не нашли.
«Количество пострадавших уточняется», — сказали в СК. Максимальное наказание по статье о халатности предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Утром 6 марта пресс-служба правительства Тувы сообщила о чрезвычайном происшествии на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе республики. ТАСС со ссылкой на районную администрацию писал о взрыве. В республиканском управлении МЧС заявили о пожаре в здании котельной в Шагонаре, который удалось локализовать. Все четыре котла находятся в рабочем состоянии.
В момент происшествия там работал 21 человек, рассказал агентству председатель администрации Буян Балбак. По предварительным данным, погибших нет.
В городе отключено центральное отопление, в школах отменили занятия.
Шагонарская ТЭЦ входит в предприятие «Управляющая компания ТЭК 4».
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