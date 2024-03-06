СК завел дело о халатности после аварии с 18 пострадавшими на ТЭЦ в Туве

В Туве завели дело из-за аварии на ТЭЦ, оставившей город без отопления

На Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, писал ТАСС. В МЧС сообщали о пожаре в здании котельной, его удалось локализовать. Пострадали 18 человек, шесть из них в тяжелом состоянии

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность) после аварии в помещении топливоподачи ТЭЦ в Шагонаре. Об этом сообщили в управлении СК Тувы.

В результате аварии пострадали 18 человек, говорил ранее глава республики Владислав Ховалыг. По его словам, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Еще трех сотрудников ТЭЦ, которые вышли на смену перед аварией, пока не нашли.

Video

«Количество пострадавших уточняется», — сказали в СК. Максимальное наказание по статье о халатности предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Утром 6 марта пресс-служба правительства Тувы сообщила о чрезвычайном происшествии на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе республики. ТАСС со ссылкой на районную администрацию писал о взрыве. В республиканском управлении МЧС заявили о пожаре в здании котельной в Шагонаре, который удалось локализовать. Все четыре котла находятся в рабочем состоянии.

В Туве три сотрудника ТЭЦ пропали после аварии Общество

В момент происшествия там работал 21 человек, рассказал агентству председатель администрации Буян Балбак. По предварительным данным, погибших нет.

В городе отключено центральное отопление, в школах отменили занятия.

Шагонарская ТЭЦ входит в предприятие «Управляющая компания ТЭК 4».