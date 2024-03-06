 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Туве завели дело из-за аварии на ТЭЦ, оставившей город без отопления

СК завел дело о халатности после аварии с 18 пострадавшими на ТЭЦ в Туве
На Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, писал ТАСС. В МЧС сообщали о пожаре в здании котельной, его удалось локализовать. Пострадали 18 человек, шесть из них в тяжелом состоянии

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность) после аварии в помещении топливоподачи ТЭЦ в Шагонаре. Об этом сообщили в управлении СК Тувы.

В результате аварии пострадали 18 человек, говорил ранее глава республики Владислав Ховалыг. По его словам, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Еще трех сотрудников ТЭЦ, которые вышли на смену перед аварией, пока не нашли.

В Туве завели дело из-за аварии на ТЭЦ, оставившей город без отопления
Video

«Количество пострадавших уточняется», — сказали в СК. Максимальное наказание по статье о халатности предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Утром 6 марта пресс-служба правительства Тувы сообщила о чрезвычайном происшествии на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе республики. ТАСС со ссылкой на районную администрацию писал о взрыве. В республиканском управлении МЧС заявили о пожаре в здании котельной в Шагонаре, который удалось локализовать. Все четыре котла находятся в рабочем состоянии.

В Туве три сотрудника ТЭЦ пропали после аварии
Общество
Фото:Khovalyg_live / Telegram

В момент происшествия там работал 21 человек, рассказал агентству председатель администрации Буян Балбак. По предварительным данным, погибших нет.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В городе отключено центральное отопление, в школах отменили занятия.

Шагонарская ТЭЦ входит в предприятие «Управляющая компания ТЭК 4».

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Тува Следственный комитет халатность уголовное дело
Материалы по теме
В Туве три сотрудника ТЭЦ пропали после аварии
Общество
При аварии на ТЭЦ в Туве пострадали 18 человек
Общество
В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 05 мар, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 05 мар, 16:25
В США разработали закон о запрете контролируемых «врагами» соцсетей Политика, 08:29
Подборка новостроек, которые будут сданы раньше срока РБК и ПИК, 08:26
В Воронеже загорелся пансионат для престарелых Общество, 08:24
Трамп заявил, что политика Байдена привела к насмешкам над США Политика, 08:20
Причиной аварии на ТЭЦ в Туве стал взрыв в месте топливоподачи Общество, 08:18
Курс рубля в марте: ослабят ли крупные налоговые выплаты доллар ниже ₽90 Pro, 08:17
Джо Байден победил во всех праймериз в «супервторник» Политика, 08:13
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
В Туве три сотрудника ТЭЦ пропали после аварии Общество, 08:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:01
Финальный этап расширения Домодедовского кладбища обойдется в ₽5 млрд Бизнес, 08:00
В Туве завели дело из-за аварии на ТЭЦ, оставившей город без отопления Общество, 07:54
Трамп встретился с Маском на фоне поиска спонсоров президентской кампании Политика, 07:47
Над Воронежской областью сбили дрон Политика, 07:39
Трамп стал лидером на праймериз в 12 штатах в «супервторник» Политика, 07:34