В Туве три сотрудника ТЭЦ пропали после аварии
В Туве ищут трех сотрудников Шагонарской ТЭЦ, где утром 6 марта произошла авария, сообщил в телеграм-канале глава региона Владислав Ховалыг.
На смену перед инцидентом вышел 21 человек. После аварии 18 сотрудников станции госпитализировали, поиск еще троих продолжается.
Шагонарская ТЭЦ находится в Улуг-Хемском районе Тувы. Она входит в предприятие «Управляющая компания ТЭК 4».
Утром 6 марта правительство региона сообщило о чрезвычайном происшествии на объекте. В МЧС уточнили, что в здании котельной в Шагонаре произошел пожар, возникло сильное задымление. Позднее возгорание локализовали.
Что именно произошло, власти не уточнили. ТАСС сообщил о взрыве со ссылкой на районную администрацию. Согласно последним данным, которые привел Ховалыг, из-за ЧП пострадали 18 сотрудников ТЭЦ, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, еще девять — в состоянии средней степени тяжести. Состояние троих оценивают как близкое к удовлетворительному.
Из-за ЧП в Шагонаре отключили центральное отопление. По данным сервиса «Яндекс Погода», утром 6 марта в городе было минус 18 градусов. Министр образования Тувы Елена Хардикова сообщила об отмене занятий в школах Шагонара. Власти создали оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента.
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