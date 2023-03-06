В Домодедове задержали угрожавшего взорвать гранату мужчину

Мужчина в камуфляже, у которого был предмет, похожий на гранату «Ф-1», угрожал подорвать военкомат

Фото: Никита Попов / РБК

В подмосковном Домодедове задержали мужчину в камуфляже, у которого при себе предположительно была граната «Ф-1», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Информацию подтвердил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.

«На Набережной улице в подмосковном Домодедове задержан мужчина в камуфляже. Предварительно, у него с собой был предмет, похожий на гранату «Ф-1». Он угрожал устроить взрыв в здании военкомата», — сообщил собеседник ТАСС.

На месте работают саперы.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области РБК сообщили, что информация уточняется.

Первым о задержании сообщил телеграм-канал Baza. Mash и «112» сообщили, что мужчина сбежал из воинской части, после чего пришел в местный военкомат и пригрозил устроить взрыв, после чего убежал и попытался скрыться.

Mash пишет, что граната оказалась муляжом.

3 марта во Владивостоке суд приговорил к семи годам лишения свободы по ч. 1 ст. 205 УК (террористический акт) 21-летнего мужчину по делу о поджоге военкомата. Осужденный — призывник. Обвинение настаивало, что поджог он устроил «с целью дестабилизации деятельности указанного учреждения и воздействия на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины».