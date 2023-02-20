В Петербурге задержали создателей сети мошеннических интернет-магазинов

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали пятерых местных жителей, которые на протяжении последних четырех лет обманывали покупателей интернет-магазинов и отправляли им тряпки и дешевые устройства вместо качественной одежды и техники, сообщило ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Мошенническую схему придумали двое 32-летних сообщников. Они привлекли еще троих подельников: 29-летнего разработчика сайтов, 30-летнего специалиста по размещению и продвижению рекламы и 35-летнего закупщика оптовых партий товаров.

По версии правоохранительных органов, члены группы создали более 70 онлайн-магазинов, «якобы специализирующихся на продажах качественной текстильной продукции и цифровой техники». Однако одежда и белье отшивались «кустарным способом из низкосортного сырья», а вместо дорогих электронных устройств фигуранты покупали дешевые аналоги.

Товары покупателям сообщники отправляли только после полной оплаты. Средний чек составлял от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

«Вскрыв полученную посылку, заказчик обнаруживал лишь несколько тряпок себестоимостью от 200 до 300 рублей или же гаджеты, которые не соответствовали заявленным характеристикам либо вовсе не работали. Кроме этого злоумышленники клали в упаковки пакеты с песком или землей, а после их отправки переставали выходить на связь», — заявили в полиции.

По версии следствия, жертвами мошенников стали около 150 человек из 30 регионов России. Полиция, в частности, установила причастность фигурантов к обману четырех жителей Петербурга. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.