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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о переносе визита главы Pfizer в Израиль из-за второй прививки

Визит Альберта Бурлы был намечен на 8 марта, но его перенесли на конец весны. По данным СМИ, глава Pfizer и другие сотрудники компании, которые должны были его сопровождать, получили только одну дозу вакцины из двух
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Альберт Бурла
Альберт Бурла (Фото: Chris Kleponis / imago-images.de / Global Look Press)

Альберт Бурла, генеральный директор американской компании Pfizer, которая совместно с немецкой BioNTech разрабатывает вакцину от коронавируса, отменил визит в Израиль, который должен был состояться на следующей неделе. Об этом сообщает израильский «12 канал». 

По данным телеканала, Бурла и другие участники делегации, которые должны были сопровождать гендиректора Pfizer, не завершили процесс вакцинации: они получили только первую дозу препарата.

В Pfizer заявили, что поездка, скорее всего, состоится в конце весны, но не стали уточнять причины переноса. «Мы по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля и встречах с лицами, принимающими решения», — заявил представитель компании (цитата по Jerusalem Post).

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Изначально планировалось, что Бурла прибудет в Израиль 8 марта, незадолго до досрочных выборов в парламент, намеченных на 23 марта, передает Times of Israel. Ранее высказывались предположения, что глава Pfizer может отложить поездку, чтобы не повлиять на итоги голосования. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее не раз говорил, что стране удалось получить большое количество доз препарата в том числе благодаря его хорошим отношениям с Бурлой, пишет издание.

В декабре глава Pfizer заявил в интервью CNBC, что на тот момент еще не привился от коронавируса. По словам Бурлы, он и другие топ-менеджеры компании не хотят «влезать без очереди» в кампанию по вакцинации, развернутую в Соединенных Штатах. «Мне 59 лет, у меня хорошее здоровье, я не работаю на передовой», — сказал он тогда, добавив, что сделает прививку, как только это будет возможно.

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В конце февраля в интервью NBC Бурла назвал Израиль «мировой лабораторией» по проверке эффективности препарата от Pfizer: «Там используется только наша вакцина, а привита уже большая часть граждан».

Как ранее писал Reuters, по состоянию на середину февраля почти 43% граждан Израиля получили хотя бы один компонент вакцины, а к марту власти рассчитывают привить обеими дозами 50% всего населения. Помимо препарата Pfizer в стране также одобрили использование вакцины, созданной другой американской компанией — Moderna.

Сейчас въезд в Израиль возможен только в исключительных случаях и после получения разрешения властей, при этом обязательно пройти карантин, который составляет от 10 до 14 дней.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Наталия Анисимова
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