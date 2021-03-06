СМИ узнали о переносе визита главы Pfizer в Израиль из-за второй прививки

Визит Альберта Бурлы был намечен на 8 марта, но его перенесли на конец весны. По данным СМИ, глава Pfizer и другие сотрудники компании, которые должны были его сопровождать, получили только одну дозу вакцины из двух

Альберт Бурла (Фото: Chris Kleponis / imago-images.de / Global Look Press)

Альберт Бурла, генеральный директор американской компании Pfizer, которая совместно с немецкой BioNTech разрабатывает вакцину от коронавируса, отменил визит в Израиль, который должен был состояться на следующей неделе. Об этом сообщает израильский «12 канал».

По данным телеканала, Бурла и другие участники делегации, которые должны были сопровождать гендиректора Pfizer, не завершили процесс вакцинации: они получили только первую дозу препарата.

В Pfizer заявили, что поездка, скорее всего, состоится в конце весны, но не стали уточнять причины переноса. «Мы по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля и встречах с лицами, принимающими решения», — заявил представитель компании (цитата по Jerusalem Post).

Изначально планировалось, что Бурла прибудет в Израиль 8 марта, незадолго до досрочных выборов в парламент, намеченных на 23 марта, передает Times of Israel. Ранее высказывались предположения, что глава Pfizer может отложить поездку, чтобы не повлиять на итоги голосования. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее не раз говорил, что стране удалось получить большое количество доз препарата в том числе благодаря его хорошим отношениям с Бурлой, пишет издание.