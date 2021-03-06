Умер литературный критик Валентин Курбатов

Писателю и литературоведу, лауреату Госпремии за вклад в сохранение традиций русской литературы был 81 год

Валентин Курбатов (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Литературный критик, литературовед и писатель Валентин Курбатов умер в возрасте 81 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, сопредседатель Союза писателей Сергей Шаргунов. Причину смерти Курбатова он не уточнил.

Курбатов скончался в субботу, 6 марта, в Пскове, сообщил «Интерфаксу» председатель правления регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин. По его словам, критику стало плохо на улице.

Курбатов был членом жюри литературной премии «Ясная поляна», Союза писателей России, а также Президентского совета по культуре. В 2020 году он был удостоен Государственной премии в области литературы и искусства за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года. В 1972 году он с отличием окончил факультет киноведения ВГИКа, шесть лет спустя был принят в Союз писателей. С 1997 года был академиком Академии российской словесности, несколько лет возглавлял псковское региональное отделение Союза писателей.

Курбатов публиковался в различных журналах, он автор книг о русских писателях, также написал несколько предисловий к собраниям сочинений. Помимо «Ясной поляны» входил в состав жюри премии «Национальный бестселлер».