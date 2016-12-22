«Аэрофлот» навсегда лишит элитных пассажиров статуса за вопиющее хамство

За побои, нанесенные сотрудникам «Аэрофлота», клиентов авиакомпании будут лишать платиновых и золотых карт, аннулируя накопленные ими мили

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пассажиров «Аэрофлота», допустивших грубость и хамство по отношению к сотрудникам авиакомпании, будут навсегда исключать из программы лояльности, аннулируя все накопленные ими мили без выплаты за них каких-либо компенсаций. Жесткая мера будет применяться ко всем виновникам, в том числе и к обладателям элитных статусов.

В сообщении «Аэрофлота» особо отмечается, что именно элитные пассажиры чаще всего ведут себя особенно грубо и именно на их совести практически все случаи нанесения побоев бортпроводникам и работникам наземного обслуживания авиакомпании.

«Ряд обладателей серебряных, золотых и платиновых карт «Аэрофлот Бонус» считают возможным обращаться с сотрудниками авиакомпании как с людьми второго сорта, позволяя себе не только грубость и вопиющее хамство, но и откровенное насилие вплоть до побоев», — говорится в сообщении «Аэрофлота». В авиакомпании пообещали не допускать повторной регистрации в программе лояльности исключенных из нее дебоширов.

«Пассажир, допустивший бесчинство на рейсах «Аэрофлота», лишается не только всех привилегий, но и возможности дальнейшего участия в программе «Аэрофлот Бонус», — пояснили в пресс-службе авиакомпании.

В середине 2018 года в России вступит в силу закон, разрешающий авиакомпаниям в течение года отказывать в продаже билетов людям, внесенным ими в черные списки в связи с невыполнением законных распоряжений командира воздушного судна, хулиганство на борту самолета или создание угрозы безопасности лайнера. Однако отказать в полете авиакомпания сможет лишь в тех случаях, когда пассажир был привлечен за свои проступки к уголовной или административной ответственности. Исключать же возмутителей спокойствия из программы лояльности «Аэрофлот» может в любой момент и по своему усмотрению, правила ему это позволяют.

В 2016 году президент Владимир Путин поддержал идею авиакомпании «Аэрофлот» об ужесточении ответственности для пассажиров, устраивающих дебоши на борту самолетов. Глава компании Виталий Савельев тогда просил разрешения отказывать в допуске в самолет тем, кто попал в черный список авиаперевозчика, а также иметь на борту «средства сдерживания», в частности пластиковые наручники и ремни.

В феврале 2018 года в центре скандала оказался рейс «Аэрофлота» SU1750, на котором из Москвы в Якутск возвращался глава Якутии Егор Борисов с супругой и своим помощником Евгением Шигаповым. По версии авиакомпании, пассажиры вели себя грубо, «словесно оскорбляли членов экипажа и негативно высказывались в адрес авиакомпании», а Шигапова пришлось снять с рейса после того, как тот «попытался самовольно проникнуть» в кабину пилотов.

27 февраля «Аэрофлот» сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении пассажира бизнес-класса Владимира Колотыгина, который, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ряд деструктивных действий: нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж, ударил одного из бортпроводников».