Задержание комика Сабурова в аэропорту в Москве попало на видео

Задержанный в аэропорту в Москве комик Сабуров. Видео

Video

Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет — решение вынесено 30 января.

На кадрах, снятых в аэропорту, видно, как он просит связать адвоката с должностным лицом.

Его задержали в аэропорту Внуково, когда он прилетел из ОАЭ. В мае 2025 года его уже задерживали в Шереметьево за нарушение миграционного учета — тогда артиста оштрафовали на 5 тыс. руб. и обязали покинуть страну.

Сабуров — ведущий шоу «Что было дальше?», гражданин Казахстана, неоднократно пытавшийся получить российский паспорт.