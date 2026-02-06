Задержанный в аэропорту в Москве комик Сабуров. Видео
Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет — решение вынесено 30 января.
На кадрах, снятых в аэропорту, видно, как он просит связать адвоката с должностным лицом.
Его задержали в аэропорту Внуково, когда он прилетел из ОАЭ. В мае 2025 года его уже задерживали в Шереметьево за нарушение миграционного учета — тогда артиста оштрафовали на 5 тыс. руб. и обязали покинуть страну.
Сабуров — ведущий шоу «Что было дальше?», гражданин Казахстана, неоднократно пытавшийся получить российский паспорт.
