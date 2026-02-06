 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Олимпиада-2026⁠,
Возвращение в Кортину: 70 лет участия команд СССР и России в зимних Играх

Олимпиада-2026
Инфографика РБК
В 1956 году в итальянском Кортина-д’Ампеццо советская сборная дебютировала на зимних Олимпийских играх. 70 лет спустя российские спортсмены вернулись в тот же город. История выступления отечественной сборной — в инфографике РБК
Кортина-д&rsquo;Ампеццо
Кортина-д’Ампеццо (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

В какие годы отечественные спортсмены участвовали в зимних Олимпиадах

Сборная Российской империи выступала на летних Олимпиадах несколько раз с 1900 по 1912 годы, после чего наступила пауза продолжительностью в 40 лет, когда советская сборная по разным причинам не приезжала на крупнейшие международные соревнования . Следующая олимпиада с участием советских спортсменов состоялась в 1952 году в Хельсинки и тоже была летней. Олимпиада 1956 года в Кортина-д’Ампеццо стала первыми зимними Играми во всей отечественной истории.

С тех пор советские спортсмены выступали на зимних Олимпийских играх еще восемь раз. После распада СССР, в 1992 году, отечественная сборная выступила в качестве Объединенной команды, в которую вошли спортсмены из нескольких бывших советских республик. Еще девять раз на Олимпийских играх выступали россияне, шесть из них — под собственным флагом, еще три, включая Олимпиаду-26, в нейтральном статусе.

Какое положение отечественная сборная занимает относительно других стран

Дебютировав, советская сборная сразу стала одной из самых сильных. На зимних Играх в 1956 году она заняла первое место в командном зачете по количеству золотых медалей. Тогда СССР стал третьей страной, завоевывавшей первое место за всю 32-летнюю историю существования зимних Игр — до этого добиться таких результатов смогли только США и Норвегия. С тех пор советские спортсмены повторяли этот результат еще шесть раз. Оставшиеся два раза, в 1968 и 1984 годах, советская сборная занимала вторые места, уступив соответственно Норвегии и ГДР.

В современной российской истории отечественные спортсмены занимали первое место лишь один раз — в 1994 году. Тогда они завоевали 11 золотых медалей, обойдя Норвегию (10) и Германию (9). На домашней олимпиаде в Сочи в 2014 году россияне побили советский рекорд по общему количество количеству медалей, заработав 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых — суммарно 33 награды и тоже заняли первое место. Однако после допингового скандала в 2018 году МОК лишил россиян части медалей, после чего страна опустилась на вторую строчку в командном зачете.

За 70 лет участия отечественной сборной в зимних Олимпиадах она получила 384 медали и по их общему количеству занимает второе место среди стран мира. Наибольшее количество медалей за этот период у Германии, однако эти расчеты включают сумму медалей ФРГ и ГДР во время разделения страны во второй половине XX века. Также в пятерке лидеров по количеству медалей на зимних Играх находятся Норвегия, США и Австрия.

Как в зимних Олимпиадах участвовали и побеждали женщины

На протяжении последних лет количество женщин среди олимпийских спортсменов всех стран стабильно росло, достигнув 50% на летней Олимпиаде-24 в Париже. При этом в отечественных сборных по крайней мере на зимних олимпиадах традиционно доля женщин была выше, чем в среднем на играх (единственное исключение — дебютная Олимпиада 1956 года). В российской сборной паритет впервые был достигнут в 2022 году в Пекине, тогда женщины составили 50,5% команды.

Хотя советские и российские спортсменки на протяжении многих лет составляли меньшинство в сборной, вплоть до 2006 года они завоевывали больше медалей в процентом соотношении, чем мужчины. Так, в 1956 году женщины получили четыре медали из 12, то есть 25%, хотя они составляли лишь 11,3% сборной (в тот год участвовали 47 мужчин и 6 женщин). Больше всего в процентном соотношении советские женщины получили медалей в 1992 году — они завоевали почти три четверти всех наград, хотя их было ровно в два раз меньше, чем мужчин (43 и 86 человек).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Мария Лозовая Мария Лозовая, Светлана Прохорова Светлана Прохорова
При участии
Руслан Алиев
Олимпиада-2026 Олимпиада Зимние Олимпийские игры Олимпийские игры СССР Россия спорт спортсмены российский спортсмен
