В Воронежской области разбился военный вертолет
В Воронежской области разбился военный вертолет Ми-28. После жесткой посадки он загорелся, сообщили воронежскому порталу «Мое» в военном управлении Следственного комитета.
Крушение произошло 1 января. Речь идет о вертолете Ми-28, огонь его уничтожил, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным портала, Следственный комитет начал проверку после произошедшего.
Портал Voronezh1 пишет со ссылкой на источник в следственных органах, что крушение произошло в Каменском районе. В результате, по его информации, погибли два человека, оба — члены экипажа.
Ми-28 — ударный вертолет, главная задача которого заключается в уничтожении танков и живой силы противника. Машина также способна патрулировать местность и вести разведку.
В конце июля 2025 года во время планового полета в Жиздринском районе Калужской области также разбился вертолет Ми-28. Как сообщило российское Минобороны, его экипаж погиб. Причиной крушения вертолета ведомство предварительно называло техническую неисправность.
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