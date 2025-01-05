В Воронежской области разбился и сгорел военный вертолет

Вертолет Ми-28 потерпел крушение, загорелся и в конечном итоге сгорел. Авария произошла 1 января, СК начал проверку

В Воронежской области разбился военный вертолет Ми-28. После жесткой посадки он загорелся, сообщили воронежскому порталу «Мое» в военном управлении Следственного комитета.

Крушение произошло 1 января. Речь идет о вертолете Ми-28, огонь его уничтожил, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным портала, Следственный комитет начал проверку после произошедшего.

Портал Voronezh1 пишет со ссылкой на источник в следственных органах, что крушение произошло в Каменском районе. В результате, по его информации, погибли два человека, оба — члены экипажа.

Ми-28 — ударный вертолет, главная задача которого заключается в уничтожении танков и живой силы противника. Машина также способна патрулировать местность и вести разведку.

В конце июля 2025 года во время планового полета в Жиздринском районе Калужской области также разбился вертолет Ми-28. Как сообщило российское Минобороны, его экипаж погиб. Причиной крушения вертолета ведомство предварительно называло техническую неисправность.