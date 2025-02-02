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Самолет United Airlines загорелся при взлете в аэропорту Хьюстона

Самолет Airbus A319 авиакомпании United Airlines загорелся при попытке взлета в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне, сообщает телеканал Fox 26.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA), экипаж рейса 1382 United Airlines, направлявшегося в Нью-Йорк, остановил взлет из-за сообщения о проблеме с двигателем. Это произошло около 08:35 утра 2 февраля по местному времени (17:35 мск).

Видео, полученное телеканалом от одного из пассажиров, показывает, что у самолета загорелось крыло. На записи слышно, как бортпроводник просит пассажиров оставаться на своих местах.

«Нет, он [самолет] горит!» — говорит один из находящихся в салоне людей.

Пассажиры покинули самолет при помощи лестниц и аварийного трапа. В момент возгорания на борту находились 109 человек, включая пятерых членов экипажа, никто не пострадал. Пожарная служба Хьюстона сообщила, что ей не пришлось тушить огонь.

В аэропорту корейского Пусана загорелся пассажирский лайнер
Общество
Фото:Yonhap / Reuters

FAA расследует инцидент, причины пожара не разглашаются, отмечает телеканал. Для пассажиров выделили другой самолет. 

В конце января пассажирский лайнер загорелся в аэропорту южнокорейского Пусана. Пожар, начавшийся в хвосте воздушного судна, распространился на весь фюзеляж. Самолет загорелся перед взлетом, пассажиров и экипаж удалось оперативно эвакуировать.

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Теги
Самолеты аэропорты США возгорание двигателей
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