Самолет United Airlines загорелся при взлете в аэропорту Хьюстона

Самолет Airbus A319 авиакомпании United Airlines загорелся при попытке взлета в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне, сообщает телеканал Fox 26.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA), экипаж рейса 1382 United Airlines, направлявшегося в Нью-Йорк, остановил взлет из-за сообщения о проблеме с двигателем. Это произошло около 08:35 утра 2 февраля по местному времени (17:35 мск).

Видео, полученное телеканалом от одного из пассажиров, показывает, что у самолета загорелось крыло. На записи слышно, как бортпроводник просит пассажиров оставаться на своих местах.

«Нет, он [самолет] горит!» — говорит один из находящихся в салоне людей.

Пассажиры покинули самолет при помощи лестниц и аварийного трапа. В момент возгорания на борту находились 109 человек, включая пятерых членов экипажа, никто не пострадал. Пожарная служба Хьюстона сообщила, что ей не пришлось тушить огонь.

FAA расследует инцидент, причины пожара не разглашаются, отмечает телеканал. Для пассажиров выделили другой самолет.

В конце января пассажирский лайнер загорелся в аэропорту южнокорейского Пусана. Пожар, начавшийся в хвосте воздушного судна, распространился на весь фюзеляж. Самолет загорелся перед взлетом, пассажиров и экипаж удалось оперативно эвакуировать.