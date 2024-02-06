Более десятка косаток застряли во льдах недалеко от Кунашира. Видео

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От 10 до 17 косаток оказались зажаты между льдинами у берегов острова Хоккайдо вблизи Курил, японцы могут не спасти их. Российские активисты обратились в МИД с просьбой согласовать спасательную операцию с Токио.