Более десятка косаток застряли во льдах недалеко от Кунашира. Видео
От 10 до 17 косаток оказались зажаты между льдинами у берегов острова Хоккайдо вблизи Курил, японцы могут не спасти их. Российские активисты обратились в МИД с просьбой согласовать спасательную операцию с Токио.
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