Более десятка косаток застряли во льдах вблизи Кунашира
Порядка десятка косаток застряли во льдах у побережья японского острова Хоккайдо, сообщает NHK. Животные находятся у побережья города Раусу в проливе, который разделяет Хоккайдо и российский Кунашир. Косатки находятся примерно в 1 км от берега.
«Их невозможно спасти, поскольку корабль не может приблизиться к ним», — сообщили власти Японии.
The Japan News со ссылкой на фотографии компании Wildlife Pro, которая занимается исследованиями морских животных, пишет, что во льдах застряли 16-17 косаток, в том числе молодняк.
РБК направил запрос в Росприроднадзор, а также в Дальневосточное управление службы.
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