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В Москве задержали беглого экс-главу Василеостровского района Петербурга

В Москве задержали экс-главу Василеостровского района Петербурга Эдуарда Ильина
В Москве задержали экс-главу Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуарда Ильина. Год назад его объявляли в розыск по делу о взятке в 5,6 млн руб. Бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы
Эдуард Ильин
Эдуард Ильин (Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга / VK)

Силовики задержали в Москве экс-главу Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуарда Ильина, передает «Фонтанка», информацию о его задержании подтверждает 78.ru. В начале 2023 года он был объявлен в розыск по делу о взятке в особо крупном размере.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ильин занимал должность главы Василеостровского района с 2019 по 2022 год. По версии следствия, с января по август 2022 года он получил от некоего бизнесмена не менее 5,6 млн руб. за исполнение контрактов на осуществление частной охранной деятельности в здании районной администрации и подведомственных учреждений. Обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) ему предъявили 30 декабря 2022 года, а 9 января объявили в розыск, но местонахождение экс-чиновника до сих пор не могли установить. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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До работы в районной администрации Ильин возглавлял УМВД в Василеостровском районе, а также занимал должность заместителя руководителя Фрунзенского района в Санкт-Петербурге.

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