В России умер первый рожденный в искусственной среде детеныш косатки
Детеныш косатки Наи, впервые в России рожденный в искусственной среде обитания, умер в московском Центре океанографии и морской биологии «Москвариум», сообщила пресс-служба организации.
Детеныш родился 29 декабря 2023 года. Это были первые в России роды косатки в искусственной среде обитания, отмечается в сообщении.
«Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, 26 января маленькая косатка погибла. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать», — сообщили в пресс-службе центра.
В «Москвариуме» пояснили, что ветеринары не проводили медицинские обследования детеныша, лишь визуально отслеживая кормление и активность новорожденной самки.
«Это обусловлено тем, что в первые месяцы жизни происходит становление детско-родительских отношений, и любое вмешательство извне могло негативно сказаться на взаимодействии матери и детеныша», — добавили в центре.
Там уточнили, что проводить медицинские процедуры с косатками можно только после того, как с ними установят контакт тренеры. Эти специалисты помогают животным выстроить доверительные отношения с ветеринарами и спокойно реагировать на обследования, пояснили в «Москвариуме».
Косатку Наю выловили в Охотском море в 2012 году вместе с еще почти 30 особями этого вида. На тот момент ей было два года. Животное поместили в сетевой вольер, где происходила адаптация питания и первый контакт с человеком. Большая часть косаток впоследствии была продана в зарубежные океанариумы. Наю поместили в «Москвариум» в 2015 году.
Продолжительность беременности косаток составляет от 15,5 до 18 месяцев, чаще всего роды приходятся на срок около 17,5 месяца.
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