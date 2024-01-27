 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В России умер первый рожденный в искусственной среде детеныш косатки

Первый рожденный в искусственной среде детеныш косатки Наи умер от порока сердца

Детеныш косатки Наи, впервые в России рожденный в искусственной среде обитания, умер в московском Центре океанографии и морской биологии «Москвариум», сообщила пресс-служба организации.

Детеныш родился 29 декабря 2023 года. Это были первые в России роды косатки в искусственной среде обитания, отмечается в сообщении.

«Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, 26 января маленькая косатка погибла. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать», — сообщили в пресс-службе центра.

В «Москвариуме» пояснили, что ветеринары не проводили медицинские обследования детеныша, лишь визуально отслеживая кормление и активность новорожденной самки.

В Магаданской области спасли попавшего на отмель детеныша косатки
Общество
Фото:ГУ МЧС по Магаданской области

«Это обусловлено тем, что в первые месяцы жизни происходит становление детско-родительских отношений, и любое вмешательство извне могло негативно сказаться на взаимодействии матери и детеныша», — добавили в центре.

Там уточнили, что проводить медицинские процедуры с косатками можно только после того, как с ними установят контакт тренеры. Эти специалисты помогают животным выстроить доверительные отношения с ветеринарами и спокойно реагировать на обследования, пояснили в «Москвариуме».

Косатку Наю выловили в Охотском море в 2012 году вместе с еще почти 30 особями этого вида. На тот момент ей было два года. Животное поместили в сетевой вольер, где происходила адаптация питания и первый контакт с человеком. Большая часть косаток впоследствии была продана в зарубежные океанариумы. Наю поместили в «Москвариум» в 2015 году.

Продолжительность беременности косаток составляет от 15,5 до 18 месяцев, чаще всего роды приходятся на срок около 17,5 месяца.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Москва косатка
Материалы по теме
В Магаданской области спасли попавшего на отмель детеныша косатки
Общество
Все выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки добрались до мест обитания
Общество
Ученые попросили Путина пустить специалистов к косаткам в Приморье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
В России умер первый рожденный в искусственной среде детеныш косатки Общество, 10:24
Дончич четвертым в истории НБА набрал 73 очка в одном матче Спорт, 10:13
Сийярто заявил о противоположном подходе к конфликтам на Украине и в Газе Политика, 10:11
Максима Галкина не пустили в Индонезию Политика, 10:01
Я устал, я ухожу. Как Юрген Клопп исполнил мечту «Ливерпуля» Спорт, 10:00
TCS Group начала «переезд» в Россию: 4 способа отыграть это на бирже Инвестиции, 10:00
Донбури с бифштексом из вагю и фиш-энд-чипс из дори: что попробовать Стиль, 10:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
AP сообщило о судорогах у первого казненного азотом в США осужденного Общество, 09:58
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе стрельбой из гранатометов Политика, 09:30
Власти Техаса вывезли в другие штаты более 100 тыс. нелегальных мигрантов Политика, 09:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:05
Доллар завершает январь вблизи отметки ₽90: что будет с рублем в феврале Инвестиции, 09:00
Минфин оценил дополнительные траты бюджета на продление льгот по ипотеке Экономика, 09:00
США скорректируют пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России Бизнес, 08:33