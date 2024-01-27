Первый рожденный в искусственной среде детеныш косатки Наи умер от порока сердца

В России умер первый рожденный в искусственной среде детеныш косатки

Детеныш косатки Наи, впервые в России рожденный в искусственной среде обитания, умер в московском Центре океанографии и морской биологии «Москвариум», сообщила пресс-служба организации.

Детеныш родился 29 декабря 2023 года. Это были первые в России роды косатки в искусственной среде обитания, отмечается в сообщении.

«Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, 26 января маленькая косатка погибла. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать», — сообщили в пресс-службе центра.

В «Москвариуме» пояснили, что ветеринары не проводили медицинские обследования детеныша, лишь визуально отслеживая кормление и активность новорожденной самки.

«Это обусловлено тем, что в первые месяцы жизни происходит становление детско-родительских отношений, и любое вмешательство извне могло негативно сказаться на взаимодействии матери и детеныша», — добавили в центре.

Там уточнили, что проводить медицинские процедуры с косатками можно только после того, как с ними установят контакт тренеры. Эти специалисты помогают животным выстроить доверительные отношения с ветеринарами и спокойно реагировать на обследования, пояснили в «Москвариуме».

Косатку Наю выловили в Охотском море в 2012 году вместе с еще почти 30 особями этого вида. На тот момент ей было два года. Животное поместили в сетевой вольер, где происходила адаптация питания и первый контакт с человеком. Большая часть косаток впоследствии была продана в зарубежные океанариумы. Наю поместили в «Москвариум» в 2015 году.

Продолжительность беременности косаток составляет от 15,5 до 18 месяцев, чаще всего роды приходятся на срок около 17,5 месяца.