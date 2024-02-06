Глава Минцифры допустил замену портала госуслуг «умными» колонками

«Госуслуги» скоро могут стать не нужными — все запросы граждан можно будет перевести на «умные» колонки — такой сценарий не исключил глава Минцифры. Ведомство ранее уже анонсировало внедрение на портал ИИ на основе технологии GPT

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Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев допустил замену портала госуслуг «умными» колонками с голосовым управлением.

«Я считаю, что скоро вообще, может быть, портала госуслуг не будет. Вы будете эти услуги получать через голосовую колонку <...>. Она будет с вами разговаривать, за вас подавать все заявления, записывать, напоминать и доставлять результат», — заявил министр в кулуарах Международной выставки-форума «Россия», его слова приводит телеканал «Звезда».

Он предположил, что такие колонки будут по запросу записывать людей, к примеру, в поликлинику, составлять и направлять необходимые заявления и общаться с пользователем.

Ранее Шадаев сообщил, что в 2024 году Минцифры начнет внедрять на портале госуслуг технологию языковой модели GPT для консультирования граждан. В Минцифры позднее пояснили, что это будет российская языковая модель, интегрированная в цифрового помощника портала — робота Макса. Пример таких моделей — YandexGPT, GigaChat.