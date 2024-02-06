 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава Минцифры допустил замену портала госуслуг «умными» колонками

Глава Минцифры Шадаев считает, что портал госуслуг могут заменить умные колонки
«Госуслуги» скоро могут стать не нужными — все запросы граждан можно будет перевести на «умные» колонки — такой сценарий не исключил глава Минцифры. Ведомство ранее уже анонсировало внедрение на портал ИИ на основе технологии GPT
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев допустил замену портала госуслуг «умными» колонками с голосовым управлением.

«Я считаю, что скоро вообще, может быть, портала госуслуг не будет. Вы будете эти услуги получать через голосовую колонку <...>. Она будет с вами разговаривать, за вас подавать все заявления, записывать, напоминать и доставлять результат», — заявил министр в кулуарах Международной выставки-форума «Россия», его слова приводит телеканал «Звезда».

Он предположил, что такие колонки будут по запросу записывать людей, к примеру, в поликлинику, составлять и направлять необходимые заявления и общаться с пользователем.

Россиянам разрешат регистрацию в отелях через «Госуслуги»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее Шадаев сообщил, что в 2024 году Минцифры начнет внедрять на портале госуслуг технологию языковой модели GPT для консультирования граждан. В Минцифры позднее пояснили, что это будет российская языковая модель, интегрированная в цифрового помощника портала — робота Макса. Пример таких моделей — YandexGPT, GigaChat.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Минцифры Россия Максут Шадаев Госуслуги
Материалы по теме
Пользователей на «Госуслугах» будет консультировать ИИ
Технологии и медиа
Минцифры опровергло сбор и хранение биометрии на «Госуслугах»
Технологии и медиа
Россиянам разрешат регистрацию в отелях через «Госуслуги»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 16:39
Novartis купит производителя онкопрепаратов MorphoSys за €2,7 млрд Бизнес, 17:12
Более десятка косаток застряли во льдах вблизи Кунашира Общество, 17:05
Маткапитал на второго ребенка: как получить и на что можно потратить Недвижимость, 16:57
Сестра Мирры Андреевой выиграла первый матч на турнире WTA в Румынии Спорт, 16:56
На курорте «Газпром Поляна» во время катания сошел пласт снега Общество, 16:49
Аналитики ПСБ обновили подборку лучших акций на российском рынке Инвестиции, 16:42
Какие запросы бизнеса могут удовлетворить отечественные ИТ-услуги РБК и Softline, 16:40
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Глава Минцифры допустил замену портала госуслуг «умными» колонками Общество, 16:37
МИД вызвал дипломатов прибалтийских стран из-за выборов Политика, 16:25
«Сбер» оценил падение выдачи ипотеки в январе Недвижимость, 16:24
Мишель заявил, что без Запада Киев будет сражаться водяными пистолетами Политика, 16:21
Путин обсудил с главой Верховного суда запрет ареста для женщин с детьми Политика, 16:05
Посол Израиля прибыла в МИД, куда ее вызвали после слов о политике России Политика, 16:03
Какие проблемы приходится решать Турции через год после землетрясения Политика, 15:49