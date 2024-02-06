Глава Минцифры допустил замену портала госуслуг «умными» колонками
Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев допустил замену портала госуслуг «умными» колонками с голосовым управлением.
«Я считаю, что скоро вообще, может быть, портала госуслуг не будет. Вы будете эти услуги получать через голосовую колонку <...>. Она будет с вами разговаривать, за вас подавать все заявления, записывать, напоминать и доставлять результат», — заявил министр в кулуарах Международной выставки-форума «Россия», его слова приводит телеканал «Звезда».
Он предположил, что такие колонки будут по запросу записывать людей, к примеру, в поликлинику, составлять и направлять необходимые заявления и общаться с пользователем.
Ранее Шадаев сообщил, что в 2024 году Минцифры начнет внедрять на портале госуслуг технологию языковой модели GPT для консультирования граждан. В Минцифры позднее пояснили, что это будет российская языковая модель, интегрированная в цифрового помощника портала — робота Макса. Пример таких моделей — YandexGPT, GigaChat.
На связи с проверенными новостями
Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности
«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов
В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео
Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму
По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование
В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько