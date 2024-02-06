МЧС сообщило о пожаре в здании рядом с Красной площадью в Москве

Рядом с Красной площадью загорелась бывшая усадьба князей

В реконструируемом здании на улице Никольской в Москве произошел пожар, его площадь составила 150 кв. м. По данным МЧС, пострадавших нет

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В здании по адресу: улица Никольская, дом 4 в Москве произошел пожар, сведений о пострадавших нет, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по городу. Рядом с этим зданием расположены ГУМ и Красная площадь.

«Поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Никольская, д. 4. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Пожар происходит в здании на реконструкции, его площадь составляет 150 кв. м, уточнили спасатели.

По данным движения «Архнадзор», по этому адресу расположено Шевалдышевское подворье — усадьба, которой пользовались сначала князья Голицыны, затем Хворостинины, затем Шевалдышевы.

В МЧС добавили, что сведений о пострадавших не поступало, дальнейшая информация уточняется.